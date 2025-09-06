Jujuy al d\u00eda \u00ae - La delegaci\u00f3n de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, arrib\u00f3 a Mendoza para disputar el domingo el partido correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional, contra su hom\u00f3nimo de la provincia cuyana. El "Lobo" juje\u00f1o realiz\u00f3 una pr\u00e1ctica en instalaciones del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, a fin de ultimar detalles con miras al trascendental choque por la cima de la Zona B. Cabe destacar, que los futbolistas que en esta oportunidad no pueden ser de la partida por lesi\u00f3n y suspensiones, viajaron a respaldar a sus compa\u00f1eros. En acuerdo con la comisi\u00f3n directiva y el cuerpo t\u00e9cnico, tambi\u00e9n est\u00e1n en Mendoza Guillermo Cosaro, Nicol\u00e1s Dematei, Emiliano Endrizzi y Francisco Maidana, en el marco de una decisi\u00f3n de alto valor moral y emocional, que patentiza la uni\u00f3n monol\u00edtica, la convicci\u00f3n inquebrantable y la actitud irrenunciable que distinguen a este grupo. Gimnasia de Jujuy expresa una sinfon\u00eda colectiva, cuya armon\u00eda, equilibrio y fortaleza residen en la unidad. En el f\u00fatbol actual dominado por la urgencia, parece servir solamente el resultado visible, sin embargo el elenco juje\u00f1o se robustece en el trabajo invisible y profundo, al ritmo de la sinfon\u00eda de la colaboraci\u00f3n, la humildad y la solidaridad para superar todas las adversidades imaginables. Cristian Men\u00e9ndez relativiz\u00f3 el impacto de las bajas, entendiendo que "tenemos un gran plantel para hacer un buen partido este domingo". En este sentido, argument\u00f3 que "cada uno de los jugadores estamos muy concentrados y enfocados en el campeonato y en nuestra responsabilidad" y resalt\u00f3 que "el grupo est\u00e1 motivado", en consecuencia "al que le toca entrar juega y el que no juega suma". "Esto se ve en Gimnasia, especialmente en este torneo tan largo", puntualiz\u00f3 el "Polaco" que est\u00e1 en condiciones de volver a las \u00f3rdenes del director t\u00e9cnico Mat\u00edas M\u00f3dolo, tras cumplir tres fechas de suspensi\u00f3n. Por otra parte, subray\u00f3 que "se trabaj\u00f3 intensamente en la semana, as\u00ed que estamos listos". Al trazar una proyecci\u00f3n del posible tr\u00e1mite del partido con Gimnasia de Mendoza, consider\u00f3 que "tenemos que estar tranquilos y administrar los tiempos" y estim\u00f3 que "a ellos no les sirve otro resultado que no sea ganar". Asimismo, indic\u00f3 que "la paridad es notable" y coment\u00f3 que "en cuanto se afloja un poco, se puede quedar lejos de la punta". "Esto le pas\u00f3 a varios equipos", a\u00f1adi\u00f3 y en atenci\u00f3n a estos conceptos, recalc\u00f3 que "tenemos que seguir siendo fuertes y no hay que perder".