Fue una rueda electoral. Los inversores con sus apuestas dieron su voto positivo al Gobierno El Tesoro gast\u00f3 25% de sus dep\u00f3sitos en 3 d\u00edas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Fue una rueda netamente electoral. El resultado, a pesar del desfavorable comportamiento del d\u00f3lar y el rechazo al veto por la ley de discapacidad en el Senado, fue positivo. El mercado asumi\u00f3 riesgo en acciones y bonos, se\u00f1al de que creen que en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires habr\u00e1 un resultado favorable el domingo. El presidente Javier Milei, asumi\u00f3 una \u201cparidad t\u00e9cnica\u201d, algo que sabe a triunfo porque en estas elecciones se chequea cu\u00e1n fuerte es el peronismo porque no tiene otro efecto a nivel nacional. La provincia se maneja con sus propias reglas y con funcionarios con escaso poder para controlar la corrupci\u00f3n en la bicameral (recordar el affaire de Chocolate Rigau), en algunos sectores de la Justicia y de la seguridad. No necesariamente se dirime el poder en estas elecciones, pero una derrota del peronismo aliado al kirchnerismo fortalecer\u00eda al Gobierno para las elecciones de octubre. La intervenci\u00f3n del Tesoro, operando a trav\u00e9s del Banco Central, fue de USD 150 millones. En cuatro d\u00edas la Tesorer\u00eda vendi\u00f3 alrededor de USD 400 millones, es casi el 25% de sus dep\u00f3sitos en moneda extranjera. El resultado no fue exitoso: el d\u00f3lar mayorista en el Mercado Libre de Cambios (MLC), adonde el Tesoro dirige sus divisas, subi\u00f3 $1 a $1.362,50 y en las semana aument\u00f3 $20,50 un monto similar al de toda la semana pasada, cuando no se oficialmente no hab\u00eda intervenci\u00f3n, pero se supon\u00eda que el Tesoro estaba presente. Los d\u00f3lares financieros subieron por cobertura de los m\u00e1s conservadores. La consultora F2 de Andr\u00e9s Reschini se\u00f1al\u00f3 que \u201ccon datos de BCRA al martes pasado, se observa una merma en los dep\u00f3sitos del Tesoro en moneda extranjera de USD 238 millones (se incluye un pago de USD 40 millones al Banco Mundial) mientras que los dep\u00f3sitos en pesos habr\u00edan subido por el equivalente a USD 198 millones, por lo que hay elementos para pensar que la intervenci\u00f3n en la rueda del 2 de septiembre, en la que el volumen en el MLC fue de USD 610 millones, haya rondado los USD 200 millones\u201d. La baja de las reservas de ayer de USD 208 millones a 40.635 millones se debe a la salida de d\u00f3lares del Tesoro. En el mercado financiero, el MEP aument\u00f3 $8,17 (+0,6%) a $1.378,31; el contado con liquidaci\u00f3n (CCL), $9,38 (+0,8%) a $1.380,95. El \u201cblue\u201d ajust\u00f3 tras la desmesurada suba del d\u00eda anterior y baj\u00f3 $5 a $1.365 y ya no es el d\u00f3lar m\u00e1s caro del sistema. Seg\u00fan el informe de Adcap Grupo Financiero \u201clas elecciones legislativas locales de medio t\u00e9rmino no necesariamente se extrapolan a los comicios nacionales de octubre. Aun as\u00ed, una derrota del Gobierno superior al 5% probablemente disparar\u00eda din\u00e1micas de risk-off, debilitar\u00eda la demanda de pesos y forzar\u00eda una correcci\u00f3n adicional del tipo de cambio\u201d. El informe se\u00f1ala que \u201cel Gobierno no est\u00e1 preparado para abandonar la banda cambiaria. Herramientas probables: reintroducir restricciones (por ejemplo, controles de capital\/cepo) en caso de ser necesario. La sostenibilidad depende de las tasas de roll-over (renovaci\u00f3n) del Tesoro, en parte apoyadas por mayores subas de encajes. El consenso de mercado es que el l\u00edmite superior puede defenderse en el corto plazo\u201d. Los bonos soberanos tuvieron mayor\u00eda de alzas, aunque no de consideraci\u00f3n por eso el riesgo pa\u00eds cedi\u00f3 4 unidades (-0,4%) a 1.893 puntos b\u00e1sicos. El dato sobresaliente es que la ca\u00edda del riesgo pa\u00eds se debi\u00f3 a que los bonos con ley extranjera de m\u00e1s largo plazo, subieron. Es otra se\u00f1al de confianza. La Bolsa, que es el escenario m\u00e1s significativo para las apuesta electorales, lejos de alejarse del riesgo, encontr\u00f3 nuevos jugadores que apostaron a una buena elecci\u00f3n del Gobierno. El S&P Merval de las acciones l\u00edderes subi\u00f3 2,1% en pesos y 2,2% en d\u00f3lares por la leve alza del contado con liquidaci\u00f3n. Los papeles sobresalientes fueron los m\u00e1s cl\u00e1sicos y con precios retrasados. Banco Supervielle subi\u00f3 5,10%; Galicia, 4,92% e YPF, 4,61%. Las tasas se reflejaron en el comportamiento de las LECAP donde los rendimientos hasta fin de noviembre se mantuvieron por encima de 4% pero levemente inferiores al d\u00eda anterior. La suba de la tasa TAMAR a 66% anual -el mi\u00e9rcoles estaba en 58,44%- hizo que aumentaran los bonos duales que dan al inversor la opci\u00f3n, a su vencimiento, de elegir entre la tasa del bono o la TAMAR que surge lo que pagan los bancos por plazos fijos a entre 30 y 35 d\u00edas por m\u00e1s de $1.000 millones. Los BONCER que ajustan por inflaci\u00f3n y est\u00e1n muy subvaluados, tuvieron alzas de hasta 1%. Seg\u00fan Lucas Silva, portfolio manager de Fondos Crecer del Banco Ciudad \u201cante un escenario de incertidumbre por las elecciones, el inversor que desee priorizar la liquidez inmediata tiene a los fondos money market como alternativa. Por caso, el fondo Crecer Liquidez, tiene rendimientos aproximados de 40% nominal anual\u201d. Los traders se sorprendieron por la asunci\u00f3n de riesgo de los inversores. En la mesa de dinero de Target de Mercados se\u00f1alaron que \u201cel principal argumento del gobierno para justificar la eliminaci\u00f3n de las LEFI fue que hab\u00eda $16 billones a un d\u00eda, lo cual implicaba un riesgo en el contexto previo a la elecci\u00f3n. Lo que deja sin margen de debate sobre que la medida fue un error es que, actualmente, si se suman los pesos que toma el BCRA por rueda simult\u00e1nea, m\u00e1s las operaciones de cauci\u00f3n en BYMA y A3 (mercado de futuros), el total ronda los $14 billones a un d\u00eda y previo a la elecci\u00f3n\u201d. Est\u00e1 claro que fue un error, ahora hay que dar vuelta la p\u00e1gina y enfocarse en el esquema post elecciones. Creo tambi\u00e9n que el mercado est\u00e1 algo pesimista respecto a una elecci\u00f3n de medio t\u00e9rmino. Salvo que el resultado sea una cat\u00e1strofe para el Gobierno, creo que estos niveles van a haber sido un buen punto de entrada en algunos meses, con un esquema ya normalizado\u201d. Hoy se espera otro trading electoral. No ser\u00e1n pocos los que entrar\u00e1n al mercado de riesgo aprovechando que estos precios pueden ser de oportunidad si el domingo el Gobierno hace una buena performance en las acciones. Luis Beldi Fuente