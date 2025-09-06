La intervenci\u00f3n se desarrolla en el marco del programa provincial \u201cAsistencia a la Poblaci\u00f3n en Situaci\u00f3n de Riesgo\u201d Jujuy al d\u00eda \u00ae - Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, se concret\u00f3 un operativo de asistencia social destinado a familias en condici\u00f3n de vulnerabilidad de Alto Comedero en la capital provincial. Estas acciones forman parte de la pol\u00edtica p\u00fablica impulsada por el gobernador Carlos Sadir y la ministra Marta Russo Arriola, orientada a dar respuestas concretas a los sectores m\u00e1s necesitados. Los equipos t\u00e9cnicos de la Direcci\u00f3n de Asistencia Directa y Emergencias, dependiente de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, realizaron previamente visitas domiciliarias con profesionales de Trabajo Social. Dichos relevamientos permitieron identificar la situaci\u00f3n particular de cada grupo familiar y elaborar informes que sirvieron de base para la entrega de ayuda. Posteriormente, se efectu\u00f3 la entrega de elementos de primera necesidad y otros art\u00edculos b\u00e1sicos, que contribuir\u00e1n a mejorar las condiciones de vida en los hogares beneficiados. La intervenci\u00f3n se desarroll\u00f3 en el marco del programa provincial \u201cAsistencia a la Poblaci\u00f3n en Situaci\u00f3n de Riesgo\u201d, el cual garantiza acompa\u00f1amiento integral a familias en situaci\u00f3n de emergencia o precariedad.