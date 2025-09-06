Jujuy al d\u00eda \u00ae - El XXX Certamen Regional de Poes\u00eda \u201cDomingo Zerpa\u201d se vivi\u00f3 como una verdadera fiesta de la palabra en Abra Pampa. El evento reuni\u00f3 a autoridades educativas, directivos, docentes, jurados, familias y estudiantes, quienes celebraron con orgullo cada participaci\u00f3n. Griselda Arancibia, directora de Educaci\u00f3n Primaria y Nery Machaca, supervisora de Regi\u00f3n VII, entregaron la resoluci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n y la declaraci\u00f3n del Concejo Deliberante, que reconocen al certamen de inter\u00e9s educativo y municipal. Participaron delegaciones de las escuelas N\u00b0 244 de Puesto del Marqu\u00e9s, N\u00b0 154 de Cochagaste y N\u00b0 103 de Coyahuaima, junto a instituciones locales. Los estudiantes compitieron en seis categor\u00edas seg\u00fan edad, ciclo y modalidad. La Municipalidad de Abra Pampa entreg\u00f3 una bicicleta como premio especial en una de las categor\u00edas. El escritor Daniel Aparicio don\u00f3 tres libros a la biblioteca de la Escuela Normal, y se reconoci\u00f3 a jurados y directivos por su compromiso con la cultura y la educaci\u00f3n.