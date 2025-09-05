La C\u00e1mara Federal de Salta desestim\u00f3 los planteos de la defensa y confirm\u00f3 la acusaci\u00f3n contra un productor agropecuario, imputado por reducir a la servidumbre a dos trabajadores durante m\u00e1s de 30 a\u00f1os Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de una audiencia de control acusatorio, la C\u00e1mara Federal de Salta orden\u00f3 este mi\u00e9rcoles la apertura del juicio oral contra un productor agropecuario de 50 a\u00f1os, acusado de haber sometido durante m\u00e1s de tres d\u00e9cadas a dos trabajadores a condiciones de explotaci\u00f3n laboral y hacinamiento en una finca azucarera ubicada en el municipio de San Pedro, en la provincia de Jujuy. La decisi\u00f3n fue adoptada por la jueza de C\u00e1mara Mariana In\u00e9s Catalano, quien desestim\u00f3 los planteos de la defensa y admiti\u00f3 la acusaci\u00f3n formulada por la fiscal\u00eda y acompa\u00f1ada por la querella, ejercida por un defensor p\u00fablico de v\u00edctimas en representaci\u00f3n de uno de los trabajadores. Con esta resoluci\u00f3n, a la que tuvo acceso Infobae, el expediente fue remitido al Tribunal Oral Federal de Jujuy, que deber\u00e1 sortear a los magistrados encargados de llevar adelante el debate en forma colegiada. La jueza elabor\u00f3 una rese\u00f1a con la acusaci\u00f3n planteada por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, donde se consign\u00f3 que el acusado habr\u00eda reducido a la servidumbre a J.C.V. y F.A.A., quienes durante 31 y 25 a\u00f1os respectivamente fueron obligados a trabajar en un campo donde se desarrollaban tareas de cosecha de ca\u00f1a de az\u00facar. \u201cDesde que iniciaron su actividad laboral para R., residieron en su finca, ya que solo pod\u00edan cumplir con las tareas que se les asignaba si viv\u00edan all\u00ed. Para ello, el nombrado les otorg\u00f3 una vivienda indigna, una suerte de casilla precaria o \u2018conventillo\u2019, donde resid\u00edan con sus familias hacinados, sin contar con agua potable, electricidad, gas y sanitarios, entre otros\u201d, se\u00f1al\u00f3 la magistrada. El relato de los hechos tambi\u00e9n abord\u00f3 las jornadas laborales que los damnificados cumpl\u00edan durante doce horas diarias, de lunes a lunes, sin vacaciones ni descanso, y sin contar con medidas de seguridad, indumentaria adecuada ni herramientas apropiadas. \u201cLa retribuci\u00f3n a estas extensas jornadas de trabajo era exigua -puntualiz\u00f3 Catalano en su fallo-, alcanzando para julio de 2023 entre $79.000 y $100.000 mensuales; monto inferior al salario de convenio y tambi\u00e9n al m\u00ednimo legal vigente en la Argentina si se tiene en consideraci\u00f3n la cantidad de d\u00edas y horas trabajados por semana\u201d. Adem\u00e1s, se consign\u00f3 que las v\u00edctimas sufr\u00edan distintas sanciones y suspensiones que derivan en fuertes descuentos en sus sueldos, algo que luego les imped\u00eda cubrir las necesidades b\u00e1sicas para la manutenci\u00f3n de sus familias. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n fiscal, ese contexto, \u201cque tuvo lugar durante alrededor de tres d\u00e9cadas y bajo el dominio del acusado, redujo a las v\u00edctimas y sus familias a una situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n y extrema pobreza pese a trabajar sin descanso, los siete d\u00edas de las semanas, en jornadas superiores a la m\u00e1xima legal establecida en nuestro pa\u00eds\u201d. La jueza de la Sala II de la C\u00e1mara Federal salte\u00f1a destac\u00f3 que el c\u00e1lculo de reparaci\u00f3n econ\u00f3mica elaborado por los acusadores ascend\u00eda a $34.892.716,32 para F.A.A. y $64.388.855,69 para J.C.V., tomando en cuenta el salario de convenio por una jornada legal, las horas extras, el sueldo anual complementario y las vacaciones no gozadas, menos lo percibido durante el per\u00edodo de explotaci\u00f3n. La fiscal\u00eda tambi\u00e9n postul\u00f3 una pena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n absoluta por considerar al imputado de 50 a\u00f1os autor del delito de \u201ctrata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral, bajo el supuesto de reducci\u00f3n a la servidumbre, agravado por abuso de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de las v\u00edctimas y por haberse consumado su explotaci\u00f3n" Frente a estas imputaciones, la defensa del productor intent\u00f3 frenar el proceso mediante diversas objeciones preliminares. Plante\u00f3 la nulidad de la acusaci\u00f3n por supuesta violaci\u00f3n al principio de irretroactividad de la ley penal y sostuvo la falta de acci\u00f3n penal por considerar que el empresario no era \u201clegitimado pasivo\u201d, ya que -seg\u00fan afirm\u00f3- reci\u00e9n asumi\u00f3 la direcci\u00f3n de la firma en 2014, tras el fallecimiento de su padre. Tambi\u00e9n aleg\u00f3 contradicciones en la acusaci\u00f3n, carencias en la prueba y obstrucci\u00f3n al derecho de defensa. Todos estos argumentos fueron rechazados por la Catalano, quien record\u00f3 que incluso en instancias anteriores otros jueces de la jurisdicci\u00f3n hab\u00edan confirmado la validez de la acusaci\u00f3n fiscal para continuar con el tr\u00e1mite. Estas evaluaciones se llevaron a cabo en una audiencia de control de acusaci\u00f3n, una instancia prevista por el sistema acusatorio vigente en ese distrito y que sirvi\u00f3 para delimitar los elementos probatorios que se incorporar\u00e1n en la instancia de juicio oral. En ese contexto, la jueza puntualiz\u00f3 que \u201clas v\u00edctimas no ser\u00e1n citadas a declarar y confrontar prueba documental alguna a los fines de evitar su revictimizaci\u00f3n\u201d, en tanto \u201csortear la victimizaci\u00f3n secundaria es un deber para el Estado que viene impuesta a partir de distinta normativa nacional e internacional\u201d. Con todo, la sentencia resolvi\u00f3 desestimar los planteos de la defensa, admitir la acusaci\u00f3n, aceptar la prueba ofrecida por las partes y remitir el expediente al TOF de Jujuy \u201ca fin del sorteo del Tribunal que habr\u00e1 de intervenir, en forma colegiada, en el juicio oral y p\u00fablico\u201d. Fuente