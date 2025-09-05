Jujuy al d\u00eda \u00ae - A trav\u00e9s de distintas actividades, se identifican barreras sociales y culturales y se buscan alternativas para facilitar entornos accesibles. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, llev\u00f3 adelante m\u00e1s talleres de sensibilizaci\u00f3n destinados a estudiantes de la Escuela N\u00b0 468 y de la Escuela N\u00b0 435 \u201cProf. Humberto Justo Ag\u00fcero\u201d. La propuesta tuvo como objetivo fortalecer la empat\u00eda y el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo valores de inclusi\u00f3n, igualdad de oportunidades y participaci\u00f3n activa en la vida comunitaria. Durante la jornada, se desarrollaron din\u00e1micas participativas y actividades de reflexi\u00f3n que permitieron a las y los j\u00f3venes reconocer barreras sociales y culturales, as\u00ed como tambi\u00e9n pensar en alternativas para construir entornos m\u00e1s accesibles y solidarios.Desde la cartera ministerial se remarc\u00f3 la importancia de generar estos espacios en las instituciones educativas, entendiendo que la escuela es un lugar estrat\u00e9gico para sembrar valores de empat\u00eda, respeto y compromiso ciudadano.