La industria proveedora de materiales experiment\u00f3 una merma en sus despachos mensuales, marcada por el cambio de escenario en el mercado local y la suba en las tasas de inter\u00e9s Jujuy al d\u00eda \u00ae - El sector de insumos para construcci\u00f3n experiment\u00f3 en agosto una disminuci\u00f3n en los niveles de venta, con cifras que incluyeron tanto una baja interanual del 5,5% como una retracci\u00f3n mensual del 8,6% respecto de julio. Seg\u00fan el \u00cdndice Construya (IC), estos datos establecieron un cambio en la din\u00e1mica sectorial que ven\u00eda registrando previamente una recuperaci\u00f3n, pero que modific\u00f3 su rumbo en los \u00faltimos dos meses. Las cifras difundidas por el Grupo Construya dan cuenta de la magnitud de la variaci\u00f3n ocurrida, mencionando que el acumulado de ventas entre enero y agosto de 2025 cerr\u00f3 un 6,9% arriba en la comparaci\u00f3n con igual per\u00edodo del a\u00f1o anterior. El reporte enfatiz\u00f3 la p\u00e9rdida de ritmo en la demanda a partir de julio, momento a partir del cual los registros comenzaron a ubicarse por debajo de los valores de meses previos. \u201cEn los \u00faltimos dos meses la demanda de insumos para la construcci\u00f3n perdi\u00f3 fuerza\u201d, describi\u00f3 un comunicado emitido por el grupo. La entidad se\u00f1al\u00f3 que la recuperaci\u00f3n sectorial, que ven\u00eda mostrando una desaceleraci\u00f3n leve hasta junio, se transform\u00f3 en contracci\u00f3n en julio y agosto. La continuidad de la baja afecta las expectativas dentro del \u00e1mbito privado y repercute en la actividad de los fabricantes de materiales, que destacan el impacto de las condiciones macroecon\u00f3micas observadas en el per\u00edodo. El comunicado detall\u00f3: \u201cEl cambio del contexto macroecon\u00f3mico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de inter\u00e9s, est\u00e1 impactando de forma negativa en la din\u00e1mica sectorial. Esperamos que este fen\u00f3meno sea de car\u00e1cter transitorio\u201d. El \u00cdndice Construya es considerado una de las referencias sobre el pulso del sector en el mercado privado. El indicador mide cada mes la evoluci\u00f3n de los vol\u00famenes vendidos en rubros representativos: considera el movimiento de ladrillos cer\u00e1micos, cemento portland, cal, aceros largos, carpinter\u00eda de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas, sistemas de calefacci\u00f3n central y hogare\u00f1a, grifer\u00eda, sistemas para conducci\u00f3n de agua y gas, pisos, revestimientos cer\u00e1micos, materiales el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos, fabricados por las empresas l\u00edderes agrupadas en el grupo empresario. El documento interno del Grupo Construya remarc\u00f3 la composici\u00f3n del \u00edndice, haciendo foco en la representatividad de productos centrales para la industria de la construcci\u00f3n privada. Los rubros bajo evaluaci\u00f3n incluyen desde cemento portland hasta sistemas de calefacci\u00f3n central, lo que permite observar el fen\u00f3meno desde una perspectiva integral. Variaciones en estos componentes afectan tanto proyectos de peque\u00f1a y mediana escala como obras de mayor envergadura llevadas a cabo por contratistas y desarrolladores. A nivel interno, empresas del sector reconocen que la ca\u00edda impacta de forma desigual seg\u00fan el tipo de producto y el destino de la obra. Los despachos de insumos como ladrillos, cal y cemento se consideran term\u00f3metros inmediatos del mercado residencial. Su baja performance incide directamente en los indicadores del \u00edndice y condiciona los vol\u00famenes fabriles y distributivos. El an\u00e1lisis de la entidad sostuvo que la din\u00e1mica sectorial estuvo ligada al cambio en el entorno econ\u00f3mico que se manifest\u00f3 luego de la suba de tasas de inter\u00e9s. Esta situaci\u00f3n indujo modificaciones en la decisi\u00f3n de compra de materiales, seg\u00fan lo manifestaron diversas firmas a trav\u00e9s del reporte agrupado. El \u00edndice permiti\u00f3 relevar de manera inmediata el pulso de la actividad privada: el acumulado de enero a agosto mantuvo registro positivo frente al a\u00f1o anterior, pero las se\u00f1ales de desaceleraci\u00f3n se acentuaron en la comparaci\u00f3n mensual e interanual en el tramo julio-agosto. Empresas y operadores de la cadena de suministro destacan la importancia de monitorear con detenimiento la evoluci\u00f3n de variables como el acceso al financiamiento y la actualizaci\u00f3n de precios, factores determinantes en el ritmo general de ventas de insumos. El sector advierte que la sensibilidad frente a los cambios econ\u00f3micos se intensific\u00f3 desde mitad de a\u00f1o, luego de un semestre con indicadores favorables. Fuente