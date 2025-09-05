Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mario Pizarro, candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, fue recibido por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Mario Bonillo, con quien ahond\u00f3 en las implicancias del recorte del gobierno del presidente Javier Milei sobre las universidades p\u00fablicas, lo que, entre otros impactos, dej\u00f3 paralizada dos obras de extensi\u00f3n \u00e1ulica para las sedes de San Salvador de Jujuy y de San Pedro. "La pol\u00edtica de Milei para la educaci\u00f3n es de recortar y quitar, de abandonar, a lo largo y ancho del pa\u00eds; en Jujuy, particularmente, y entre otras cuestiones, ha dejado paralizadas dos obras muy necesarias, las de extensi\u00f3n \u00e1ulica en las sedes de San Salvador de Jujuy, en donde la obra ya ten\u00eda un avance del 70%, y la de San Pedro de Jujuy, con avances de 30%", describi\u00f3 P\u00efzarro. El candidato por Jujuy Crece, y que acompa\u00f1a a Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n en la f\u00f3rmula de dicho Frente, se\u00f1al\u00f3 que "la pol\u00edtica de quitar fondos que les pertenecen a las universidades es nefasta, es un cachetazo a cientos de miles de argentinos, y en Jujuy a m\u00e1s de 31 mil juje\u00f1os que estudian en la UNJu, como tambi\u00e9n a sus profesores, a todo su personal, a las ciencias y al desarrollo". Asimismo, record\u00f3 que "el gobierno provincial acompa\u00f1a desde donde le corresponde, sostiene, por ejemplo, el Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial, que contiene tambi\u00e9n al estudiantado de la UNJu, y gestiona y genera infraestructura para nuevas carreras que propician el arraigo, como tambi\u00e9n aporta a la investigaci\u00f3n, aunque el financiamiento universitario es una responsabilidad de gobierno de la Naci\u00f3n". "Nuestra lucha en el Congreso va a ser defender la educaci\u00f3n p\u00fablica: en Jujuy es la mayor\u00eda, el 85% de quienes van a la salita, escuela, secundario, IES o universidad los hacen en un establecimiento p\u00fablico", comparti\u00f3, y asegur\u00f3 que "nos vamos a parar en defensa de todos los juje\u00f1os, en recuperar los fondos que le corresponden a nuestra Universidad, a la UNJU, como todos los fondos que le corresponden a los juje\u00f1os".