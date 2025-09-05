Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n , se reuni\u00f3 con quienes asumir\u00e1n la custodia y protecci\u00f3n del nuevo Parque Provincial Natural "La Reina", ubicado en la ex Finca Las Lauras, en el paraje San Juan de Dios, departamento San Pedro. Se trata de Cristian Luna, oriundo de esas tierras, y Rosario Ledesma, t\u00e9cnica especializada en conservaci\u00f3n de la biodiversidad. Ambos ser\u00e1n los guardaparques de esta \u00e1rea protegida que se suma al sistema provincial, gracias al trabajo con la Banco de Bosques y The Wyss Foundation La Ministra Zigar\u00e1n, quien estuvo acompa\u00f1ada por la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodr\u00edguez, celebr\u00f3 la incorporaci\u00f3n de los dos guardaparques, destacando las oportunidades de trabajo y desarrollo sostenible que empieza a ofrecer este patrimonio natural y ecosist\u00e9mico ubicado en San Pedro de Jujuy. Les augura un gran camino, reconociendo adem\u00e1s que la protecci\u00f3n de la biodiversidad es parte de un modelo de provincia donde la gesti\u00f3n ambiental puede garantizar conservaci\u00f3n, crecimiento, comunidad y futuro.