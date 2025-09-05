Dos delincuentes armados sorprendieron al propietario de un comercio y se llevaron dinero en efectivo y celulares. Escaparon en moto hacia Perico Jujuy: al d\u00eda \u00ae - Un violento hecho ocurri\u00f3 en la tarde del mi\u00e9rcoles en la ciudad de El Carmen, cuando dos delincuentes ingresaron armados a un comercio y, bajo amenazas, lograron sustraer dinero y objetos personales. El episodio tuvo lugar alrededor de las 14:15 en el local av\u00edcola, ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, propiedad de un hombre de 56 a\u00f1os. Seg\u00fan relat\u00f3 la v\u00edctima, uno de los asaltantes ingres\u00f3 al local con un casco de seguridad puesto, lo apunt\u00f3 con un arma de fuego y le exigi\u00f3 la entrega del dinero. En medio del temor por su vida, entreg\u00f3 a los delincuentes 120 mil pesos en efectivo y dos tel\u00e9fonos celulares. Tras el robo, el sujeto huy\u00f3 r\u00e1pidamente y abord\u00f3 una motocicleta de 150 cc conducida por un c\u00f3mplice, quien tambi\u00e9n llevaba casco. Ambos escaparon con direcci\u00f3n hacia ciudad Perico, mientras un empleado del local intent\u00f3 perseguirlos a bordo de una camioneta de la empresa, aunque sin \u00e9xito. La denuncia fue recibida por la Seccional 29\u00b0 de Polic\u00eda, y se dispuso que la Brigada de Investigaciones de El Carmen se haga cargo de la pesquisa.