Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a RICARDO NAHUEL PACHAO de 13 a\u00f1os. Se encuentra desaparecido desde el 04\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 04\/09\/2025 con domicilio en la Localidad de Monterrico, Departamento el Carmen- Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, tez blanca, Cabellos corto de color negro, ojos negros,\u00a0 de 1,60mts. de estatura aproximada. Vest\u00eda la \u00faltima vez: buzo de color negro, pantal\u00f3n de vestir azul, mochila negra y zapatos negros. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.