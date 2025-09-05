La propuesta \u201cDecisiones que suman en el Canch\u00f3n\u201d apunta a la reflexi\u00f3n sobre los consumos actuales Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de la 74\u00b0 Edici\u00f3n de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) junto al Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia, a trav\u00e9s del Departamento de Apoyo Institucional (DAI) de la Direcci\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo (DAIE), impulsan la propuesta \u201cDecisiones que suman en el Canch\u00f3n\u201d. La iniciativa busca acercarse a los j\u00f3venes en sus propios espacios los canchones escolares para dialogar sobre la importancia de construir una comunidad de cuidados, donde prevalezcan la empat\u00eda, el respeto, el compa\u00f1erismo y la reflexi\u00f3n cr\u00edtica frente a los consumos actuales. Juego ilegal vs. juego legal Uno de los ejes de trabajo ser\u00e1 concientizar sobre la diferencia entre juego ilegal y juego legal. El juego ilegal carece de controles, no respeta la edad m\u00ednima para apostar y suele estar asociado a riesgos econ\u00f3micos, sociales y personales. Adem\u00e1s, atenta contra la legalidad, la transparencia y los derechos de los ciudadanos. El juego responsable, en cambio, es aquel que se practica dentro de un marco regulado, seguro y autorizado, con mecanismos de control que garantizan transparencia, protecci\u00f3n a los jugadores y acciones preventivas para evitar conductas problem\u00e1ticas. INPROJUY, como ente regulador de los juegos de azar en la provincia, trabaja de manera constante en la prevenci\u00f3n del juego problem\u00e1tico, con campa\u00f1as de concientizaci\u00f3n, espacios de asesoramiento, l\u00edneas de acompa\u00f1amiento, y la implementaci\u00f3n de herramientas como la autoexclusi\u00f3n digital. Cada acci\u00f3n est\u00e1 pensada para que el entretenimiento no se transforme en un problema y, especialmente, para que los menores de edad est\u00e9n protegidos de cualquier pr\u00e1ctica indebida. Estudiantes protagonistas La propuesta \u201cDecisiones que suman en el Canch\u00f3n\u201d, busca que los j\u00f3venes sean protagonistas activos en la comunicaci\u00f3n de mensajes de cuidado, aprendiendo a identificar riesgos, a valorar el uso responsable de la tecnolog\u00eda y a diferenciar entre actividades recreativas seguras y aquellas que pueden generar consecuencias negativas.Durante septiembre, los equipos de la DAIE e INPROJUY recorrer\u00e1n los canchones de instituciones como el Colegio Secundario N\u00b03 \u201c\u00c9xodo Juje\u00f1o\u201d, Escuela Normal \u201cJuan Ignacio Gorriti\u201d, Escuela de Minas \u201cDr. Horacio Carrillo\u201d, Colegio Nacional N\u00b01 \u201cTeodoro S\u00e1nchez de Bustamante\u201d, Centro Polivalente de Arte \u201cProfesor Luis Alberto Mart\u00ednez\u201d, entre otros.El INPROJUY y el Ministerio de Educaci\u00f3n, con este trabajo conjunto, reafirman su compromiso de estar en cada detalle que acompa\u00f1e a la juventud, garantizando espacios de diversi\u00f3n sana, di\u00e1logo abierto y concientizaci\u00f3n sobre la importancia de tomar decisiones libres, responsables y que suman al bienestar personal y colectivo. Contacto INPROJUY: Avda. Italia 39, San Salvador de Jujuy. Lunes a viernes de 8 a 13 horas. Tel\u00e9fonos: 388-4222120\/ 3884136280 www.inprojuy.gob.arDAIE: daie.equiposdeapoyoinstitucional@jujuy.edu.ar - Av. Santib\u00e1\u00f1ez 1782, San Salvador de Jujuy.