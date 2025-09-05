Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se informa a la comunidad que, con motivo de la realizaci\u00f3n hoy del evento \u201cCultural Fest\u201d, viernes 5 de septiembre en la Ciudad Cultural, se implementar\u00e1 un operativo especial de transporte para facilitar el acceso y la circulaci\u00f3n en la zona. Desde las 18:00 horas y hasta la finalizaci\u00f3n del servicio, las l\u00edneas de transporte urbano de pasajeros modificar\u00e1n sus recorridos para llegar hasta el lugar del evento, donde se ubicar\u00e1n paradas debidamente identificadas para cada l\u00ednea. El recorrido afectado comprender\u00e1 los siguientes sectores: Comandante P\u00e9rez, Ruta Nacional N\u00b0 9, Airampo, Avenida Santib\u00e1\u00f1ez, Avenida Bolivia y Avenida de los Estudiantes, retomando luego el trayecto habitual. Las paradas estar\u00e1n dispuestas sobre Avenida de los Estudiantes, en sentido hacia Avenida Bolivia. Asimismo, se estableci\u00f3 que el servicio de transporte alternativo de pasajeros (taxis) tendr\u00e1 su parada fija sobre Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, para brindar una opci\u00f3n complementaria a los asistentes. Con el fin de garantizar orden y seguridad vial, se solicita a la ciudadan\u00eda respetar la se\u00f1alizaci\u00f3n y las indicaciones del personal de tr\u00e1nsito durante el desarrollo del evento.