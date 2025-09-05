Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de la investigaci\u00f3n por el femicidio de Angelina Judith Gonz\u00e1lez, la adolescente de Pampa Blanca hallada sin vida en mayo pasado, la Fiscal\u00eda a cargo de la causa solicit\u00f3 extender la prisi\u00f3n preventiva de Adri\u00e1n Ochoa (25), \u00fanico imputado por el crimen. La solicitud realizada tiene como objetivo continuar y culminar con la recolecci\u00f3n de pruebas, todo mientras el acusado permanezca alojado en el Establecimiento Penitenciario N\u00b0 1 del barrio Gorriti, en la capital juje\u00f1a. El imputado enfrenta cargos por \u201chomicidio doblemente agravado por haber mantenido una relaci\u00f3n de pareja y por mediar violencia de g\u00e9nero\u201d. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Ochoa habr\u00eda sido la \u00faltima persona que estuvo con la v\u00edctima antes de su desaparici\u00f3n. Fue \u00e9l mismo quien, tras intentar quitarse la vida, indic\u00f3 a los investigadores el lugar donde se encontraba el cuerpo de la joven, en la playa del r\u00edo Las Pavas. La investigaci\u00f3n sigue en curso, con el objetivo de reunir todos los elementos necesarios para llevar el caso a juicio.