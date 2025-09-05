Jujuy al d\u00eda \u00ae - Este s\u00e1bado se celebrar\u00e1 a las infancias con juegos, espect\u00e1culos, premios y espacios de cuidado de la salud. La comunidad podr\u00e1 disfrutar de un Espacio Recreativo con circo, shows, bailes, peloteros y m\u00e1s; un Operativo Kids con consejer\u00eda de salud en forma did\u00e1ctica y recreativa; y un Espacio CRENNA con juegos y experiencias de bajos est\u00edmulos. S\u00e1bado 6 de septiembre 8:00 a 13:00 h Centro de Rehabilitaci\u00f3n Dr. Carlos Jure (Av. Forestal esq. Tte. Nivoli \u2013 Alto Comedero)