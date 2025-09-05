Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de UNIDADES CURRICULARES VACANTES I.S.A. \u201cJAVIER PANTALE\u00d3N\u201d UNIDADES CURRICULARES DE TRAYECTOS ART\u00cdSTICOS Trayecto de Formaci\u00f3n B\u00e1sica (finalidad proped\u00e9utica) F.A.P.I.C. en M\u00fasica Folcl\u00f3rica F.A.P.I.C. en M\u00fasica Urbana Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1xQY5P-IYv-GhcjEfDdV4C4bGY8P2BIr_\/view I.ES. N\u00ba9 OFREC. EXTRAORDINARIO DE LA -T.S. EN GESTI\u00d3N AGROPECUARIA C\/O AL DESARROLLO LOCAL -T.S. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EXTRAORDINARIO DE LA T.S. EN TRABAJO SOCIAL ORDINARIO DE LA T.S. EN ADMINISTRACI\u00d3N DE SERVICIOS DE SALUD Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1k58Sj9B9PT7oZ7oeLsOs1-Yjdhsr7o6j\/view?uspsharing