Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de cargos Instituto de Educaci\u00f3n Superior N\u00b0 2 \u2013 Humahuaca 2\u00b0 Ofrecimiento Ordinario Profesorado de Educaci\u00f3n Secundaria en Inform\u00e1tica: Pr\u00e1ctica III \u2013 Formaci\u00f3n General Residencia Pedag\u00f3gica \u2013 Formaci\u00f3n General Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1joacVnaViCXnukVyApHw3VXCb2Gu7hzS\/view OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO Profesorado de Educaci\u00f3n Secundaria en Ciencias Pol\u00edticas Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1acrxVfXXvrA4LYGHGPEKpQ1DmEFUnfF8\/view I.E.S N\u00ba6 INSCRIPCI\u00d3N A UNIDADES CURRICULARES y\/o CARGOS -PROFESORADO DE EDUCACI\u00d3N F\u00cdSICA Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1c8Z-WT0hDtxrnb3uaB9BAII1oRRHCIip\/view?uspsharing IES N\u00b0 4 INSCRIPCI\u00d3N A UNIDADES CURRICULARES y\/o CARGOS \u2013 PROFESORADO DE EDUCACI\u00d3N F\u00cdSICA CON ORIENTACI\u00d3N EN TIEMPO LIBRE Y RECREACI\u00d3N Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1yyxyKHlPpJOn0zVFeBZU5qSVvH9ypL2z\/view?uspsharing