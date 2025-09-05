El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional anticipa que este viernes 5 de septiembre, la temperatura entre 4 y 16 grados Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pron\u00f3stico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estar\u00e1 mayormente nublado por la ma\u00f1ana y la temperatura rondar\u00e1 entre 4 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, el clima en Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correr\u00e1n a una velocidad de entre 13 y 22 kil\u00f3metros por hora. La humedad ser\u00eda del 69 por ciento, y la visibilidad ser\u00eda buena. El sol sale a las 07:29 y se pone a las 19:11. Pron\u00f3stico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche El parte del servicio meteorol\u00f3gico prev\u00e9 que para despu\u00e9s del mediod\u00eda el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendr\u00e1n velocidades estimadas entre 7 y 12 km\/h. La temperatura pronosticada ser\u00eda de 16 grados. A la noche, el clima rondar\u00e1 los 10 grados, mientras que los vientos ser\u00e1n del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kil\u00f3metros por hora. La probabilidad de lluvia estar\u00eda en el orden del por ciento para esta franja del d\u00eda.. Recomendaciones: qu\u00e9 hacer cuando hace fr\u00edo extremo. Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la m\u00ednima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: Tomar abundante cantidad de l\u00edquido caliente. Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe. Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalaci\u00f3n de mon\u00f3xido de carbono. Usar ropa adecuada para bajas temperaturas. Mantenerse informado por las autoridades.