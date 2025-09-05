Los chakus son una pr\u00e1ctica ancestral de esquila de vicu\u00f1as en sivestr\u00eda, que llevan adelante las comunidades de la Puna juje\u00f1a con apoyo del Estado Provincial. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de la provincia particip\u00f3 del Acto de inicio del A\u00f1o Vicu\u00f1ero en Coyahuaima, junto a referentes de la Secretar\u00eda de Pueblos Ind\u00edgenas, las Comunidades Andinas Manejadoras de Vicu\u00f1as (CAMVI), Comisionados Municipales de la regi\u00f3n, y otros representantes institucionales; acto que da lugar a la temporada de Chakus en Jujuy. Estuvieron presentes la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodr\u00edguez; la secretaria de Pueblos Ind\u00edgenas, Yolanda Cruz; los Comisionados de Yavi, V\u00edctor Borja y de Rinconada, Gerardo Alanoca; autoridades y comunidad educativa de la Escuela N\u00ba 103 de Coyahuaima, y referentes de Salud y Educaci\u00f3n. El inicio del A\u00f1o Vicu\u00f1ero marca el comienzo de los procesos sustentables de vicu\u00f1as en silvestr\u00eda que llevan adelante las comunidades ind\u00edgenas de la Puna, con apoyo de instituciones p\u00fablicas del gobierno Provincial y Nacional. Al respecto, la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodr\u00edguez, luego de realizar el ritual de la Pachamama agradeci\u00f3 la convocatoria, acerc\u00f3 el saludo del Gobernador Carlos Sadir y de la Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n; y expres\u00f3 que el gobierno de Jujuy tiene el compromiso de avanzar con esta pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, de continuar sosteni\u00e9ndola y de sumar a m\u00e1s comunidades que quieran participar, con sentido de sostenibilidad, de bienestar animal y de relaciones comunitarias. Por su parte, la secretaria de Pueblos Ind\u00edgenas, Yolanda Cruz, coment\u00f3 que \u00e9sta es una pol\u00edtica muy importante porque est\u00e1 relacionada con pr\u00e1cticas ancestrales de las comunidades ind\u00edgenas de la Puna, una pr\u00e1ctica que se llevaba adelante en anta\u00f1o y que ahora se realiza a trav\u00e9s de la relaci\u00f3n que hay entre el Estado y las comunidades. Finalmente, el presidente de la CAMVI, Gregorio Ger\u00f3nimo, hizo alusi\u00f3n a la necesidad de poder seguir con estas pr\u00e1cticas ancestrales acompa\u00f1ados por todas las comunidades, por los referentes institucionales de provincia y Naci\u00f3n, y por las empresas mineras que se encuentran en la zona. Acerca de los Chakus Las Comunidades Andinas Manejadoras de Vicu\u00f1as utilizan la esquila de vicu\u00f1as como una pr\u00e1ctica complementaria de desarrollo sustentable de sus econom\u00edas. En el marco del respeto de las normas internacionales, y las leyes nacionales y provinciales que garantizan la conservaci\u00f3n de este recurso natural del altiplano de Jujuy. Los Chakus garantizan la conservaci\u00f3n de las poblaciones de vicu\u00f1as y el aprovechamiento sustentable de la especie, dentro de procesos de desarrollo econ\u00f3mico de las comunidades, compatibles con el cuidado del ambiente y la conservaci\u00f3n de la biodiversidad. Este a\u00f1o se proyecta realizar 36 chakus entre septiembre y diciembre, en un trabajo interinstitucional muy importante, para continuar con esta pol\u00edtica p\u00fablica ambiental que sostiene el Gobierno de Jujuy. Ya se realizaron las esquilas en Quirquinchos, en donde se esquilaron 212 vicu\u00f1as y se obtuvieron m\u00e1s de 48 kg de fibra para su aprovechamiento. El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico monitorea, acompa\u00f1a, capacita y asesora a las comunidades para que estos procesos resulten exitosos.