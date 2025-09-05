El consumo con pl\u00e1sticos reaccion\u00f3 a los ruidos financieros. Cay\u00f3 con fuerza el consumo en d\u00f3lares despu\u00e9s de las vacaciones de invierno y con la suba de la divisa Jujuy al d\u00eda \u00ae - En medio de la suba de tasas y el aumento de la morosidad, el uso de tarjetas de cr\u00e9dito en pesos mostr\u00f3 en agosto una leve suba en t\u00e9rminos nominales, pero al ajustar por inflaci\u00f3n se evidenci\u00f3 una baja en el mes y un crecimiento moderado en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior. Mientras tanto, los consumos en d\u00f3lares cayeron fuertemente. Las operaciones en pesos con pl\u00e1sticos totalizaron en agosto $20,9 billones, lo que represent\u00f3 un incremento mensual del 1,8% en t\u00e9rminos nominales. Seg\u00fan un informe de First Capital Group, el crecimiento interanual alcanz\u00f3 el 93,7%, frente a los $10,8 billones registrados en el mismo mes de 2024. Pero al considerar la inflaci\u00f3n, el desempe\u00f1o fue diferente: se registr\u00f3 una ca\u00edda mensual del 0,2% en t\u00e9rminos reales y un incremento del 44,6% respecto de agosto del a\u00f1o pasado. \u201cEl desempe\u00f1o de esta l\u00ednea se est\u00e1 manifestando en forma err\u00e1tica, alternando alzas y bajas de diferente magnitud, las cuales pueden deberse a una sinton\u00eda fina que vienen realizando las entidades financieras a ra\u00edz del alza del costo del financiamiento y el incremento de la mora por un lado y la necesidad de no perder el dinamismo de este negocio por el otro\u201d, explic\u00f3 Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. Pablo Moldovan, economista de CP Consultora, indic\u00f3 que si bien impacta, la suba de tasas tarda un poco m\u00e1s en llegar a este cap\u00edtulo del cr\u00e9dito porque los bancos deben avisar con antelaci\u00f3n a sus clientes. Respecto al aumento de la morosidad, se\u00f1al\u00f3 que refleja una crisis de ingresos, que probablemente se siga profundizando. Consider\u00f3 que en los pr\u00f3ximos meses es posible que los l\u00edmites de las tarjetas empiecen a frenar al consumo que ven\u00eda siendo motorizado por el uso de pl\u00e1sticos. En ese sentido, Federico Gonz\u00e1lez Rouco, economista de Empiria hab\u00eda advertido que las cuotas de la tarjeta de cr\u00e9dito ya alcanzan el 19% del presupuesto familiar. El economista Mart\u00edn Kalos, de EPyCA Consultores, explic\u00f3 que los sectores de ingresos medios bajos, que utilizaban la tarjeta para llegar a fin de mes, postergando pagos o buscando alivio temporal en su econom\u00eda, comenzaron a entrar en mora. Si bien un 4,5% de morosidad no representa un nivel preocupante para el sistema financiero general, para esas familias s\u00ed implica una dificultad considerable y \u201cva a ser muy dif\u00edcil revertir ese endeudamiento excesivo\u201d. En tanto First precis\u00f3: \u201cSi observamos la evoluci\u00f3n trimestral, el consumo con tarjetas en el tercer trimestre muestra una tendencia a la consolidaci\u00f3n de los niveles de gasto tras el pico hist\u00f3rico registrado en mayo, que se erige como el mes de mayor auge interanual con una variaci\u00f3n excepcional\u201d. En comparaci\u00f3n con el segundo trimestre, caracterizado por fuertes impulsos nominales, el semestre cerrado en agosto refleja un crecimiento s\u00f3lido pero moderado, indicando una posible normalizaci\u00f3n tras la ola de consumo inicial. En paralelo, el consumo con tarjeta en moneda extranjera exhibi\u00f3 una contracci\u00f3n mensual del 16,9%, en gran medida por la estacionalidad, ya que en agosto se sinti\u00f3 el impacto del fin de las vacaciones de invierno; a lo se se suma la suba del d\u00f3lar del \u00faltimo mes. El saldo acumulado fue de USD 660 millones, aunque el valor marc\u00f3 un aumento del 42,9% interanual frente a los USD 462 millones de agosto de 2024. \u201cLos importes de las compras y viajes en el exterior parecen haber alcanzado un nuevo piso alrededor de los valores de este mes\u201d, indic\u00f3 Barbero. El contraste entre la expansi\u00f3n nominal en pesos y la reducci\u00f3n en d\u00f3lares refleja la sensibilidad del consumo frente a la volatilidad cambiaria y las condiciones financieras. En este marco, el uso de tarjetas contin\u00faa siendo un term\u00f3metro del poder de compra y de las estrategias de financiamiento de los hogares. De acuerdo a CP Consultora, la pol\u00edtica monetaria contractiva gener\u00f3 una suba de tasas que afectar\u00e1 la actividad econ\u00f3mica, en un contexto en que el cr\u00e9dito a las familias ven\u00eda mostrando s\u00edntomas de agotamiento. Fuente