Jujuy al d\u00eda \u00ae - A m\u00e1s de un mes de la detenci\u00f3n del acusado, la investigaci\u00f3n sum\u00f3 un dato inquietante: en la vivienda donde resid\u00eda fueron detectados 21 perfiles gen\u00e9ticos a\u00fan sin identificar. Los resultados corresponden a la segunda etapa de an\u00e1lisis de las muestras recolectadas en el domicilio. De un total de 61, veinticuatro arrojaron resultado positivo para sangre y permitieron obtener distintos perfiles. Entre ellos, se confirmaron dos nuevas coincidencias con desaparecidos buscados por la Justicia: Miguel Quispe y Juan Ponce, que se suman a otros dos ya identificados en la etapa anterior. Con estas confirmaciones, son cuatro las v\u00edctimas reconocidas hasta ahora, mientras que otros 21 perfiles permanecen abiertos y disponibles para cotejo. Fuentes consultadas por nuestro medio se\u00f1alaron que esta situaci\u00f3n alimenta la hip\u00f3tesis de que podr\u00edan existir m\u00e1s v\u00edctimas vinculadas al caso.