Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la tarde de ayer, efectivos del Grupo Din\u00e1mico de la Unidad Regional 8, a requerimiento de la Fiscal\u00eda, logr\u00f3 la aprehensi\u00f3n de un sujeto el cual registraba pedido de detenci\u00f3n activo por causa judicial. El apresado era buscado por el hecho de lesiones leves agravadas por el v\u00ednculo y por mediar violencia de g\u00e9nero. Tras la realizaci\u00f3n de diversas tareas de inteligencia por cercan\u00edas del domicilio del sujeto, proceden a la demora del mismo, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposici\u00f3n de la justicia.