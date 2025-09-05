Por el pago de intereses de deuda, julio hab\u00eda terminado con rojo financiero. En agosto las erogaciones cayeron casi 6% en comparaci\u00f3n con el mismo mes de 2024, el mayor ritmo de poda en lo que va del a\u00f1o Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno aceler\u00f3 el ajuste del gasto en la previa de las elecciones para mantener a raya las cuentas p\u00fablicas tras un mes como julio que hab\u00eda terminado con d\u00e9ficit financiero por el pago de deuda. En el octavo mes del a\u00f1o las erogaciones cayeron un 5,5%, pero en el acumulado del 2025 el gasto muestra un avance de 1,2%, un fen\u00f3meno que tiene una explicaci\u00f3n puntual. As\u00ed lo mostr\u00f3 un informe anticipado en base a datos oficiales de la consultora Analytica. En la comparaci\u00f3n con el mismo lapso del 2024, uno de los principales renglones presupuestarios pusieron presi\u00f3n sobre la \u201cmotosierra\u201d: la f\u00f3rmula jubilatoria, autom\u00e1tica desde abril del a\u00f1o pasado, est\u00e1 indexada a la inflaci\u00f3n y fue ganando peso en el esquema general del gasto. A lo largo de 2024 y con mayor magnitud este a\u00f1o, el gasto previsional comenz\u00f3 a acelerar. Como la actualizaci\u00f3n jubilatoria se concreta con el \u00edndice de precios de dos meses antes (es decir, este mes se abonar\u00e1 un incremento de 1,9% por el IPC de julio), en momentos de ritmo de subas de precios en desaceleraci\u00f3n, ese rezago hace que el costo para las cuentas p\u00fablicas crezca. M\u00e1s all\u00e1 de la comparaci\u00f3n anual, la din\u00e1mica del gasto en agosto mostr\u00f3 una ca\u00edda de 5,5%, que seg\u00fan Analytica representa el ritmo de poda presupuestaria m\u00e1s alto en lo que va del 2025. Las jubilaciones crecieron 6% real, mientras que el gasto en obra p\u00fablica se desplom\u00f3 70% (respecto a un a\u00f1o en que ya hab\u00eda tenido recortes), subsidios econ\u00f3micos (-41%), transferencias a provincias (-25%), bienes y servicios (-20%) y el gasto en personal -es decir, salarios p\u00fablicos- lo hizo en 8,5 por ciento. En lo que va del a\u00f1o, el gasto creci\u00f3 1,2% y en detalle, al desagregar ese dato se ve un avance de las jubilaciones de 15%, una proporci\u00f3n similar para programas sociales como la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo, por la misma raz\u00f3n de indexaci\u00f3n de gasto que cuenta para los haberes. En el diagn\u00f3stico anual las transferencias a provincias crecieron 85,8 por ciento. Por el contrario, los subsidios acumulan durante 2025 un derrumbe de 50% en relaci\u00f3n a los primeros ocho meses del a\u00f1o pasado. El gasto en salarios p\u00fablicos lo hicieron en 9,5%, la obra p\u00fablica en 51,7%, otros programas sociales (como Potenciar Trabajo o plan Progresar) en casi 20 por ciento. El Gobierno present\u00f3 su propuesta preliminar de Presupuesto 2026 con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y continuar con las pol\u00edticas de ajuste necesarias para garantizar la sostenibilidad econ\u00f3mica. En este contexto, uno de los puntos m\u00e1s relevantes del proyecto es la inclusi\u00f3n de una \u201cregla fiscal\u201d, que busca evitar un aumento desmedido del gasto p\u00fablico sin la contrapartida de recursos genuinos. Esta regla funcionar\u00e1 mediante un mecanismo que ajustar\u00e1 las partidas presupuestarias autom\u00e1ticamente si los ingresos tributarios superan las expectativas. Al mismo tiempo, algunos renglones del Presupuesto se mantendr\u00e1n sujetos a recortes en caso de que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica sea adversa. Para 2025, el Poder Ejecutivo asumi\u00f3 el compromiso de alcanzar un resultado positivo superior al que hab\u00eda proyectado a comienzos del a\u00f1o: un 1,6% del PBI, cifra que ya qued\u00f3 \u201coficializada\u201d en la \u00faltima revisi\u00f3n de metas acordada con el FMI. En los primeros siete meses del a\u00f1o, las cuentas p\u00fablicas acumularon un super\u00e1vit primario equivalente a 1,1% del PBI y un super\u00e1vit financiero del 0,3% del PBI. El FMI estima que, hacia adelante, el Gobierno deber\u00e1 avanzar en un ajuste m\u00e1s amplio. En 2026, por el aumento del peso de los intereses de deuda, se requerir\u00eda un super\u00e1vit primario de 2,2% del PBI para alcanzar el equilibrio financiero. Esta exigencia form\u00f3 parte de las negociaciones recientes entre el Fondo y la Casa Rosada, que derivaron en distintos acuerdos. Uno de los puntos pactados es que el Presupuesto 2026 incorporar\u00e1 un an\u00e1lisis integral de sostenibilidad y riesgos fiscales. Tambi\u00e9n se incluy\u00f3 como novedad un objetivo \u201cestructural\u201d: \u201cinstitucionalizar\u201d el d\u00e9ficit cero a trav\u00e9s de una ley, norma que ya existe pero que deber\u00eda ser reformulada. El Fondo subray\u00f3 adem\u00e1s que \u201cser\u00e1 necesaria una disciplina fiscal rigurosa y continua, junto con reformas fiscales en materia de tributaci\u00f3n, coparticipaci\u00f3n en los ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo\u201d. Y proyect\u00f3 que el super\u00e1vit primario deber\u00e1 subir al 2,5% del PBI hacia 2027, a medida que aumenten los pagos de intereses tras la eliminaci\u00f3n de las restricciones cambiarias y el regreso al financiamiento internacional. Mariano Boettner Fuente