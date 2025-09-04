Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre de 33 a\u00f1os fue arrestado por el cuerpo de Infanter\u00eda de UR2, en el barrio Libertad de San Pedro de Jujuy, cuando ofrec\u00eda elementos aparentemente robados. El procedimiento se produjo alrededor de las 01:30 de la madrugada, luego de que una alerta del centro de monitoreo indicara que el sospechoso ofrec\u00eda art\u00edculos de origen incierto en la v\u00eda p\u00fablica durante la madrugada. Al ser interceptado por los agentes de Infanter\u00eda, se le incautaron varios objetos, incluyendo un arma blanca, una cadena, un juguete y un sellador. El hombre qued\u00f3 a disposici\u00f3n de las autoridades judiciales mientras se investiga la procedencia de los art\u00edculos.