Jujuy al d\u00eda \u00ae - En conferencia de prensa se present\u00f3 una nueva edici\u00f3n de la Marcha Patri\u00f3tica por el Camino Real, un acontecimiento hist\u00f3rico-cultural que re\u00fane a las comunidades de San Antonio, El Carmen, La Caldera y Vaqueros, de Jujuy y Salta. La actividad se llevar\u00e1 a cabo el s\u00e1bado 6 de septiembre, con partida a las 7:30 desde la capilla de la Caba\u00f1a en San Antonio. A lo largo del recorrido se sumar\u00e1n agrupaciones gauchas que acompa\u00f1ar\u00e1n la cabalgata, hasta llegar al Potrero de la Fe, donde se realizar\u00e1 el tradicional abrazo simb\u00f3lico con los gauchos salte\u00f1os entre las 13 y 14 horas. El cierre est\u00e1 previsto en Campo Alegre (Salta) alrededor de las 18 horas, con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 60 gauchos de distintas agrupaciones de San Antonio y El Carmen. En la ocasi\u00f3n, el Secretario de Cultura, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez B\u00e1rcena, destac\u00f3: \u201cReivindicamos este camino en la \u00e9poca revolucionaria y de sacrificio del pueblo norte\u00f1o en pos de la independencia\u201d. Por su parte, Luis Soto, de la Municipalidad de El Carmen, expres\u00f3: \u201cLa historia sobre el Camino Real es para el sostenimiento de la cultura y mantener viva la memoria de lo que fue ese camino\u201d.La Marcha recuerda que el Camino Real, antes Camino del Inca, fue eje de uni\u00f3n y resistencia en tiempos de lucha por la Independencia.