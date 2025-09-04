Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de la actividad denominada "San Salvador de Jujuy, un tesoro por descubrir", el pr\u00f3ximo s\u00e1bado 6 de septiembre se desarrollar\u00e1 por la ma\u00f1ana la actividad denominada "B\u00fasqueda de la historia", que consiste en recorrer sitios hist\u00f3ricos de la ciudad a trav\u00e9s de pistas y desaf\u00edos. La actividad tendr\u00e1 su lugar de concentraci\u00f3n en el anfiteatro Las Lavanderas, y est\u00e1 dirigido a escuelas y colegios secundarios El objetivo es fomentar la investigaci\u00f3n y el aprendizaje activo. Promover el trabajo en equipo y la colaboraci\u00f3n, y ayudar a los estudiantes a conocer y apreciar la historia y el patrimonio cultural de San Salvador de Jujuy. En este sentido, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirm\u00f3: "Estamos muy contentos, es un desaf\u00edo que nos planteamos desde el Concejo Deliberante, acompa\u00f1ado por el equipo de la Secretar\u00eda de Cultura y Turismo del Municipio capitalino, que de alguna manera lo que busca es revalorizar todo nuestro patrimonio arquitect\u00f3nico, nuestro patrimonio hist\u00f3rico que San Salvador tiene y mucho". M\u00e1s adelante, Aguiar a\u00f1adi\u00f3: "Vamos a desarrollar una b\u00fasqueda del tesoro que hemos denominado: "San Salvador de Jujuy, un tesoro por descubrir", donde m\u00e1s de 39 establecimientos escolares que se han sumado hasta el momento, van a poder competir buscando cada una de esas pistas y conociendo parte de nuestra historia, nuestra arquitectura, revalorizando esos edificios emblem\u00e1ticos que tiene San Salvador de Jujuy, que en muchos casos han sido incluso declarado Patrimonio Hist\u00f3rico Nacional". "Est\u00e1 realizado en el marco del mes de Septiembre, del mes de la Primavera -continu\u00f3 Lisandro Aguiar-, por eso agradecer particularmente a cada uno de estos establecimientos escolares que se han sumado con este gran desaf\u00edo, que adem\u00e1s va a tener premios cada uno de los que salga primero, segundo y tercero de esta competencia, conociendo un poco m\u00e1s de nuestra ciudad y comparti\u00e9ndola seguramente con familiares y amigos. Se van a poder llevar un premio para disfrutar en el canch\u00f3n, en conjunto con el resto de los compa\u00f1eros que est\u00e1n en estos momentos en ese trabajo tan arduo que es llevar a cabo la carroza que van a estar desfilando en Ciudad Cultural en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes". Por \u00faltimo, Aguiar remarc\u00f3: "Quiero agradecer a todo el equipo del Concejo Deliberante, a la coordinadora general Patricia Moya, que est\u00e1 llevando esta tarea y, por supuesto, tambi\u00e9n al Ejecutivo municipal que est\u00e1 llevando todo el asesoramiento t\u00e9cnico y capacitaci\u00f3n necesaria para que esto sea una realidad". Es importante resaltar que los estudiantes previamente hicieron un recorrido por los diferentes sitios patrimoniales de la Ciudad, que fueron elegidos para este juego, entre ellos Cementerio El Salvador y Casco Hist\u00f3rico. En cada sitio hubo personal de la Direcci\u00f3n de Turismo para atender, guiar y brindar informaci\u00f3n a los estudiantes.