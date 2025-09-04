Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la localidad de Uqu\u00eda se realizar\u00e1 este a\u00f1o la edici\u00f3n de \u201cPrimavera en las Alturas\u201d. Evento que forma parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. A trav\u00e9s de diferentes \u00e1reas, el Gobierno de la Provincia acompa\u00f1ar\u00e1 el tercer encuentro de juventudes previsto para \u00e9ste s\u00e1bado 6 de septiembre en Uqu\u00eda. El encuentro comprende un abanico de actividades recreativas destinadas a las delegaciones de estudiantes de la Quebrada y Puna.Dicho festival, fue incorporado a la agenda de la edici\u00f3n 74\u00aa edici\u00f3n de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con la intenci\u00f3n de federalizar la fiesta y que cada a\u00f1o los j\u00f3venes puedan compartir, disfrutar y sentirse parte de la misma.