Jujuy al d\u00eda \u00ae - La mencionada cartera y la alta casa de estudios de Jujuy lanzaron el programa \u201cPuentes Institucionales\u201d, que permitir\u00e1 a estudiantes acceder con beneficios a sitios culturales y tur\u00edsticos emblem\u00e1ticos de la provincia. En el Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el rector Mg. Ing. Agr. Mario C\u00e9sar Bonillo y el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, firmaron el Acta Acuerdo de colaboraci\u00f3n denominada \u201cPuentes Institucionales\u201d. Participaron adem\u00e1s Ramiro Tejeda, Director del Centro Cultural Lola Mora; Nadia Serrano Antar, Directora del Museo Hist\u00f3rico Cabildo de Jujuy; y como referentes del Tren Solar de la Quebrada, Milagros Rivas y Virginia Gonz\u00e1lez. Es as\u00ed que para el Tren Solar de la Quebrada, se programaron recorridos todos los viernes, del 12 de septiembre al 28 de noviembre, con salida desde la estaci\u00f3n de Volc\u00e1n a las 10 horas. Los estudiantes acceder\u00e1n a una tarifa especial de 5.000 pesos, equivalente a un 50 por ciento de descuento. La UNJu destinar\u00e1 540.000 pesos para financiar esta actividad, que incluye un recorrido guiado, mientras que el Tren Solar garantizar\u00e1 la seguridad operativa de los pasajeros. En el Museo Hist\u00f3rico Cabildo de Jujuy, las visitas se realizar\u00e1n los mi\u00e9rcoles, del 10 de septiembre al 26 de noviembre, a las 9 horas. Los participantes tendr\u00e1n acceso a una promoci\u00f3n dos por uno, que fija el costo en 2.000 pesos por pareja. La UNJu invertir\u00e1 300.000 pesos para cubrir el programa. La coordinaci\u00f3n de las visitas estar\u00e1 a cargo de Nadia Serrano Antar, representante del Cabildo. Por su parte, el Centro Cultural Lola Mora abrir\u00e1 sus puertas de manera gratuita para los estudiantes de la UNJu, con recorridos programados los viernes a las 16 horas, entre el 12 de septiembre y el 28 de noviembre. La organizaci\u00f3n estar\u00e1 a cargo de Ramiro Tejeda. M\u00e1s all\u00e1 de las visitas, el proyecto busca fomentar la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la conciencia ambiental y la movilidad social, adem\u00e1s de promover la producci\u00f3n de contenidos acad\u00e9micos y la elaboraci\u00f3n de informes de impacto. \u201cCada estudiante de la UNJU ser\u00e1 un embajador de la provincia. Queremos que los j\u00f3venes no solo disfruten de estos espacios, sino que comprendan el valor de nuestro patrimonio cultural y tur\u00edstico, y lo transmitan hacia afuera como protagonistas del desarrollo provincial\u201d, expres\u00f3 Posadas durante la firma. El acuerdo estar\u00e1 vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y constituye un hito en la articulaci\u00f3n entre universidad y Estado para la valorizaci\u00f3n del patrimonio cultural juje\u00f1o.