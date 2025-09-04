Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, mediante el \u00e1rea de Ceremonial y Protocolo entreg\u00f3 banderas de flameo nacional \ud83c\udde6\ud83c\uddf7 y nacional de la Libertad Civil a escuelas de la provincia. Escuela N\u00b0 417 \u201cPresb\u00edtero Juan Roberto Moreno\u201d Escuela N\u00ba111 "San Francisco de \u00c1lava" Escuela Profesional N\u00ba 2 de El Aguilar Escuela N\u00ba 222 - Abra Pampa Escuela N\u00ba276 "Provincia de R\u00edo Negro" - B\u00e1rcena Escuela N\u00b0 45 "Dr. Juan Carlos Arias"- Cochinoca Escuela Superior de M\u00fasica \u201cSan Francisco Solano" Las directoras de cada uno de los establecimientos: Claudia Maman\u00ed; Isabel Balderrama; Mar\u00eda Luisa Ledesma; Celia Balderrama; Lidia Urzagasti; Cecilia Palacios y Mariana Toledo Retamozo, agradecieron a la ministra Miriam Serrano por la donaci\u00f3n de las banderas, ya que fortalece el sentimiento de pertenencia en los estudiantes, docentes y en la comunidad en general.