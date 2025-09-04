Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el Sal\u00f3n Dr. Manuel Padilla, legisladores de las distintas bancadas que integran la C\u00e1mara - reunidos en la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos - recibieron a Marcela Infante, secretaria de Derechos Humanos, y a Yolanda Suruguay, directora provincial de Abordaje Integral en Derechos Humanos. El motivo del encuentro fue la presentaci\u00f3n de un informe sobre las acciones desarrolladas y los objetivos del Poder Ejecutivo en esta materia durante el 2025. Tambi\u00e9n participaron de la presentaci\u00f3n estudiantes de la carrera de Psicolog\u00eda de la Universidad Cat\u00f3lica de Santiago del Estero (UCSE), quienes realizan pasant\u00edas en el organismo. Al respecto, la diputada Agustina Guzm\u00e1n, presidenta de la Comisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 "est\u00e1n haciendo un trabajo exhaustivo en capacitaciones y tambi\u00e9n en visitas a los servicios penitenciarios, con el objetivo de garantizar que los derechos humanos se sigan respetando en toda la provincia". Asimismo, remarc\u00f3 la importancia de que, en el contexto de un gobierno nacional negacionista de los derechos, la provincia se mantenga como pionera en espacios de defensa de los derechos humanos. Por su parte, Infante expres\u00f3 "fue una jornada muy productiva y significativa, en la cual pudimos detallar los pilares de trabajo que llevamos adelante, relacionados con la protecci\u00f3n de derechos, la promoci\u00f3n, la difusi\u00f3n, el acceso a la informaci\u00f3n y la articulaci\u00f3n con otras instituciones". Del mismo modo, agreg\u00f3 "sabemos que la transparencia y el acceso a la informaci\u00f3n son fundamentales. Desde nuestro lugar, estamos siempre dispuestos a informar tanto a la Legislatura como a la ciudadan\u00eda sobre nuestra labor". Para concluir, Yolanda Suruguay subray\u00f3 "los derechos humanos son una pol\u00edtica de gobierno. Nos competen a todos los ciudadanos, y el hecho de que el Poder Ejecutivo mantenga una Secretar\u00eda de Derechos Humanos, y que esta Legislatura cuente con una comisi\u00f3n dedicada a la materia, refleja ese compromiso". Estudiantes de la UCSE recorrieron la casa de todos los juje\u00f1os En el marco de la presentaci\u00f3n del informe de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos ante la Legislatura, estudiantes de la carrera de Psicolog\u00eda de la Universidad Cat\u00f3lica de Santiago del Estero (UCSE) recorrieron la Casa de Todos los Juje\u00f1os. Durante el recorrido, las legisladoras Agustina Guzm\u00e1n, Olga Ramos y Ang\u00e9lica Castillo - acompa\u00f1adas por la secretaria de Derechos Humanos, Marcela Infante, y la directora provincial de Abordaje Integral en Derechos Humanos, Yolanda Suruguay -, explicaron a los estudiantes el proceso de formaci\u00f3n de leyes, la estructura del Estado y la din\u00e1mica de la labor legislativa. Al respecto, Guzm\u00e1n coment\u00f3 "es muy importante seguir recibiendo a nuestros estudiantes, adolescentes y j\u00f3venes, que desean interiorizarse sobre el trabajo que realizamos en la Legislatura. Para nosotros es fundamental brindarles estas herramientas como ciudadanos, que conozcan cu\u00e1les son las facultades de nuestro Poder Legislativo". Por su parte, Marcela Infante explic\u00f3 "son estudiantes de la materia Psicolog\u00eda Jur\u00eddica, con quienes tenemos un convenio. Son alumnos muy comprometidos, que nos acompa\u00f1an en el recorrido por distintas instituciones, con el objetivo de adquirir experiencias y conocimientos, y formarse con una perspectiva transversal clave para sus futuras carreras". Para finalizar, Guzm\u00e1n destac\u00f3 "seguimos recibiendo a todos los que quieran formar parte del programa 'Legislatura Joven'. En octubre retomaremos las actividades, los trabajos en comisiones y los proyectos que presentar\u00e1n las distintas instituciones participantes".