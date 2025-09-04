Jujuy al d\u00eda \u00ae - El jefe de Polic\u00eda, Milton S\u00e1nchez, encabez\u00f3 el acto de inicio de operativo de seguridad preventivo en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, que implica el despliegue de personal de diversas \u00e1reas en sectores linderos tambi\u00e9n. En la ocasi\u00f3n, las autoridades policiales y de la Secretar\u00eda de Seguridad dialogaron con los vecinos. Al respecto, S\u00e1nchez coment\u00f3 que \u201cla idea fue lanzar este mega operativo en esta zona que es bastante conflictiva, escuchando por supuesto todas las inquietudes que tiene el vecindario\u201d. El jefe de Polic\u00eda, indic\u00f3 que la modalidad de trabajo prev\u00e9 acciones coordinadas con las Unidades Regionales 8 y 7, para hacer operativos en toda esa zona y prevenir los il\u00edcitos. Precis\u00f3 que tanto el jefe y el segundo jefe regional, van a estar a cargo de los operativos que implican el despliegue de m\u00e1s de 80 efectivos de todas las \u00e1reas de la instituci\u00f3n policial. \u201cLa idea es que permanezca tambi\u00e9n, que continuamente estemos manteniendo presencia en esta zona y en todo lo que es el barrio Alto Comedero\u201d, resalt\u00f3. Asimismo, recalc\u00f3 que el operativo es de car\u00e1cter preventivo, pero que tambi\u00e9n han sido convocadas la Direcci\u00f3n de Narcotr\u00e1fico, la Brigada de Investigaciones, \u201cporque ellos hacen su trabajo espec\u00edfico\u201d.En relaci\u00f3n al di\u00e1logo con las autoridades vecinales y de la comunidad, se\u00f1al\u00f3 que \u201ccada jefe regional se juntar\u00e1 con los municipios y con los centros vecinales para tener de primera mano toda la problem\u00e1tica que tiene cada uno de los barrios en toda la provincia\u201d. Subray\u00f3 que el mismo operativo iniciado en el sector de la Tupac en Alto Comedero, se replic\u00f3 en la jornada en Palpal\u00e1, porque \u201cla idea es hacerlo en todos lados\u201d. \u201cGeneralmente ya los vienen realizando las distintas unidades regionales, ya que tienen las directivas de hacer este tipo de operativos\u201d, expres\u00f3 el Jefe de Polic\u00eda. En tanto, Camilo Atim, director de Relaciones con la Comunidad de la cartera de Seguridad, valor\u00f3 que \u201ceste es un operativo producto del trabajo en conjunto de la Polic\u00eda y tambi\u00e9n los presidentes de los distintos centros vecinales, que son quienes plantean la necesidad y la demanda de m\u00e1s seguridad en el barrio y que tambi\u00e9n conocen las cosas que est\u00e1n sucediendo en el barrio\u201d. En tal sentido, afirm\u00f3 que \u201ceso es muy importante para la Polic\u00eda y para el Ministerio de Seguridad y, en base a eso, tomar medidas\u201d. Atim, finalmente, puso de relieve que \u201cen la jornada acompa\u00f1aron algunos presidentes de centros vecinales para que tambi\u00e9n vean el trabajo que est\u00e1 realizando la Polic\u00eda, que es sumamente destacable, y tambi\u00e9n para que vean que es producto de las reuniones donde permanentemente se est\u00e1 escuchando y tambi\u00e9n donde permanentemente est\u00e1n tomando notas, articulando y trabajando para m\u00e1s medidas de seguridad en el barrio\u201d.