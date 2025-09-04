La v\u00edctima relat\u00f3 que durante una discusi\u00f3n fue golpeada junto a su hijo de 8 meses, quien qued\u00f3 inconsciente por unos minutos. El acusado se dio a la fuga Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una grave situaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero se registr\u00f3 el martes 2 de septiembre en Las Pampitas. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, una mujer de 30 a\u00f1os, acus\u00f3 a su pareja de 28 a\u00f1os, de agredirla f\u00edsicamente y golpear a su hijo de tan solo 8 meses. De acuerdo a las fuentes, la discusi\u00f3n comenz\u00f3 porque el hombre se neg\u00f3 a comprar un medicamento para el beb\u00e9 y a alzarlo en brazos. En medio de los insultos y golpes, la mujer cay\u00f3 al suelo con el ni\u00f1o en brazos, y en ese momento el menor recibi\u00f3 una cachetada que lo dej\u00f3 inconsciente varios minutos. La denunciante asegur\u00f3 que el peque\u00f1o no reaccionaba, por lo que intent\u00f3 reanimarlo con respiraci\u00f3n boca a boca, logrando que volviera a llorar. Sin embargo, la violencia continu\u00f3 y la mujer volvi\u00f3 a ser agredida. Tras el hecho, el acusado se retir\u00f3 del domicilio profiriendo amenazas. La joven se dirigi\u00f3 luego a la vivienda de su progenitora desde donde solicit\u00f3 asistencia policial. Se dispuso medidas urgentes para resguardar a la v\u00edctima y al beb\u00e9, al tiempo que avanza en la b\u00fasqueda del acusado.