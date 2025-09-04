Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a THIAGO\u00a0 LEONEL APAZA, de 14 a\u00f1os. Se encuentra desaparecido desde el 03\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 04\/09\/2025, con domicilio en Barrio Alto Comedero. San Salvador de Jujuy - Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, estatura\u00a0 1.69 m., tez trigue\u00f1a, cabello color negro, desmechado. Vest\u00eda pantal\u00f3n deportivo color negro\u00a0 con tres rayas de\u00a0 color blanco, campera deportiva color negra y zapatillas color negra con plantas blancas.\u00a0 Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.