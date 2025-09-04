Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a ROSARIO MAR\u00cdA NARANJO, de 85 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde el 04\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 04\/09\/2025, con domicilio en Barrio San Pedrito. San Salvador de Jujuy - Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, 1,45 mts de altura aproximadamente, tez trigue\u00f1a, cabello canoso, te\u00f1ido de color rubio, ojos de color marr\u00f3n claro. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana