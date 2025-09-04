Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a\u00a0 AMBAR NAHIR SIBAUTE de 15 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde el 03\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 04\/09\/2025, con domicilio en Alto Comedero - San salvador de\u00a0 Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, tez trigue\u00f1a, cabello lacio largo hasta los hombros color negro, ojos marrones oscuro, de 1,50 mts. de estatura aproximada. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.