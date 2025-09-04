Jujuy al d\u00eda \u00ae - El procedimiento fue realizado en el barrio Gorriti por la Divisi\u00f3n Sustracci\u00f3n de Automotores. El rodado hab\u00eda sido requerido por la Justicia de Catamarca desde mayo. En la tarde del martes 2 de septiembre, alrededor de las 18:20, personal de la Divisi\u00f3n Sustracci\u00f3n de Automotores procedi\u00f3 al secuestro de una camioneta Toyota Hilux blanca, en inmediaciones de calle Lisandro Latorre del barrio Gorriti. Seg\u00fan informaron fuentes consultadas por nuestro medio, el veh\u00edculo era conducido por un hombre de 53 a\u00f1os, domiciliado en el barrio N\u00e9stor Kirchner de la ciudad de Monterrico. Al realizar la verificaci\u00f3n correspondiente, se constat\u00f3 que el n\u00famero de chasis no coincid\u00eda con la patente exhibida y que la camioneta registraba pedido de secuestro vigente desde el 18 de mayo de 2025, solicitado por la Unidad Judicial N\u00b0 1 de la provincia de Catamarca, por lo que se procedi\u00f3 a incautar el rodado. Se dispuso iniciar un legajo de oficio para documentar las actuaciones y orden\u00f3 que el conductor fije domicilio mientras avanza la investigaci\u00f3n.