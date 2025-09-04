Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una mujer denunci\u00f3 que ella y sus familiares fueron v\u00edctimas de una estafa virtual luego de que desconocidos lograron apropiarse de su cuenta de WhatsApp y la utilizaran para solicitar dinero a sus contactos. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho comenz\u00f3 el 30 de agosto, alrededor de las 11:00, cuando la damnificada recibi\u00f3 un llamado de un n\u00famero privado. La persona al otro lado de la l\u00ednea se hizo pasar por representante de la empresa de telefon\u00eda y, mediante enga\u00f1os, consigui\u00f3 que la damnificada aportara datos sensibles. Minutos despu\u00e9s, la mujer perdi\u00f3 el acceso a su cuenta de WhatsApp. M\u00e1s tarde se enter\u00f3, a trav\u00e9s de allegados, que desde su l\u00ednea se estaban enviando mensajes solicitando dinero. Lamentablemente, al menos dos familiares cayeron en la maniobra y realizaron transferencias a cuentas desconocidas por un monto total de 519.700 pesos. La denuncia fue radicada en sede policial y la investigaci\u00f3n qued\u00f3 en manos de la Justicia, que busca rastrear los movimientos de dinero y dar con los responsables.