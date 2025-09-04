El hecho, registrado por c\u00e1maras de seguridad, fue denunciado por la v\u00edctima quien asegur\u00f3 temer por su vida Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un grave episodio de violencia de g\u00e9nero tuvo lugar en la madrugada del lunes en el barrio 308 Viviendas de Alto Comedero, cuando un hombre efectu\u00f3 un disparo contra la ventana de la casa de su ex pareja. Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que el ataque ocurri\u00f3 alrededor de la 1 de la ma\u00f1ana, en una vivienda de calle Teniente N\u00edvoli. La v\u00edctima escuch\u00f3 un fuerte ruido en la ventana que da hacia la calle y, al salir junto a su madre, una vecina le indic\u00f3 que un autom\u00f3vil negro se hab\u00eda detenido frente al domicilio y que desde all\u00ed un sujeto hab\u00eda disparado. La secuencia qued\u00f3 registrada en las c\u00e1maras de seguridad de la vecina, quien entreg\u00f3 el material para que la mujer pudiera radicar la denuncia. En su declaraci\u00f3n, la damnificada se\u00f1al\u00f3 que el autor fue su ex pareja, con quien hab\u00eda mantenido una relaci\u00f3n de poco m\u00e1s de un a\u00f1o, finalizada hace dos semanas debido a episodios de violencia y problemas de consumo de alcohol. La mujer agreg\u00f3 que desde entonces ven\u00eda recibiendo amenazas con un arma de aire comprimido. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de efectivos de la Seccional N\u00ba 46.