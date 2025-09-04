El cuidado de la salud sexual permite experiencias seguras, libres y placenteras en cada etapa de la vida. Conoc\u00e9 el cronograma de actividades Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy record\u00f3 a la poblaci\u00f3n que la salud sexual es el estado de bienestar f\u00edsico, mental, social en relaci\u00f3n con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunci\u00f3n o malestar. Para ello, desde un enfoque positivo, la sexualidad implica necesariamente respeto, protecci\u00f3n y cumplimiento de los derechos sexuales vinculados a los derechos a la vida, a la libertad, a la autonom\u00eda, a la autonom\u00eda progresiva en el caso de adolescentes, a la igualdad, a la no discriminaci\u00f3n, a la privacidad y al acceso equitativo a los servicios de salud. El cuidado de la salud sexual incluye de este modo tambi\u00e9n el cuidado del sexo biol\u00f3gico, de la identidad de g\u00e9nero, del erotismo, el placer, la intimidad y la reproducci\u00f3n. Entre las claves principales para la salud sexual se encuentran consultar peri\u00f3dicamente con las y los profesionales y acceder a la informaci\u00f3n adecuada. En ese marco, el sistema de salud de la provincia de Jujuy despliega m\u00faltiples estrategias para la respuesta a usuarias y usuarios de todas las edades, recordando que, al tomar decisiones, cada persona es siempre protagonista de la propia sexualidad. Para tener en cuenta El cuidado de la salud sexual es un derecho en cualquier etapa de la vida. Como persona tengo derecho a: \u2022 Decir No \u2022 Decidir cu\u00e1ndo y c\u00f3mo \u2022 Conocer y respetar mi cuerpo \u2022 Acceder a informaci\u00f3n \u2022 Saber sobre m\u00e9todos de protecci\u00f3n \u2022 Elegir el m\u00e9todo de planificaci\u00f3n adecuado para m\u00ed \u2022 Saber las sobre enfermedades de transmisi\u00f3n sexual D\u00f3nde consultar en Jujuy En todo el territorio de la provincia, las personas pueden consultar siempre de forma gratuita en: \u2022 Todos Centros de Atenci\u00f3n Primaria de la Salud (CAPS) \u2022 Hospitales de la red p\u00fablica \u2022 Call Center 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas \u2022 Operativos sanitarios y rastrillajes que se despliegan en distintos puntos de capital e interior En estos espacios, los equipos interdisciplinarios facilitan informaci\u00f3n y respuesta sobre m\u00e9todos anticonceptivos, anticoncepci\u00f3n de emergencia, IVE, ILE, c\u00e1ncer de cuello de \u00fatero y de mama, abuso y violencia sexual hacia ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n LGTBI, entre otras. L\u00ednea de consultas a nivel nacional 0800 222 3444 El servicio de atenci\u00f3n 0800 Salud Sexual es un espacio de consulta a nivel nacional tanto para la poblaci\u00f3n como para los equipos de salud sobre salud sexual y salud reproductiva disponible de lunes a viernes de 9 a 21 horas; s\u00e1bados, domingos y feriados de 9 a 18 horas. Tambi\u00e9n se puede consultar por mail: saludsexual@msal.gov.ar D\u00eda Mundial de la Salud Sexual Desde el a\u00f1o 2010, cada 4 de septiembre, se dedica esta jornada a promover y poner en discusi\u00f3n los temas relacionados a la sexualidad desde un enfoque de salud integral.En este marco, el \u00c1rea de Salud Sexual de la Direcci\u00f3n Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia realizar\u00e1 una serie de capacitaciones de acuerdo al segundo cronograma: \u2022 03\/09: Unidad Regional 7 - Barrio Alto Comedero \u2013 San Salvador de Jujuy - 10 a 12 horas \u2022 03\/09: Actividad de formaci\u00f3n a j\u00f3venes promotores en Educaci\u00f3n Sexual Integral junto con el Consejo de la Mujer \u2013 San Salvador de Jujuy \u2022 04\/09: Hall del Ministerio de Salud \u2013 10 a 12 horas \u2022 04\/09: Unidad Regional 8 \u2013 Palpal\u00e1 \u2022 04\/09: Actividad de formaci\u00f3n a j\u00f3venes promotores en Educaci\u00f3n Sexual Integral junto con el Consejo de la Mujer - San Pedro \u2022 05\/09: Hall del Ministerio de Salud - 9 a 12:30 horas \u2022 05\/09: Central de Polic\u00eda - Avenida Santib\u00e1\u00f1ez 1372 \u2013 San Salvador de Jujuy - 10 a 12 horas \u2022 16\/09: Taller y stands informativos junto a la Municipalidad de San Pedro