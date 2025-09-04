Jujuy al d\u00eda \u00ae - \u201c\ud835\udc0b\ud835\udc1a \ud835\udc2f\ud835\udc28\ud835\udc1c\ud835\udc1a\ud835\udc1c\ud835\udc22\ud835\udc28\u0301\ud835\udc27 \ud835\udc32 \ud835\udc1e\ud835\udc25 \ud835\udc1a\ud835\udc26\ud835\udc28\ud835\udc2b \ud835\udc1c\ud835\udc28\ud835\udc27 \ud835\udc25\ud835\udc28\ud835\udc2c \ud835\udc2a\ud835\udc2e\ud835\udc1e \ud835\udc2d\ud835\udc2b\ud835\udc1a\ud835\udc1b\ud835\udc1a\ud835\udc23\ud835\udc1a\ud835\udc27 \ud835\udc2c\ud835\udc28\ud835\udc27 \ud835\udc1e\ud835\udc25 \ud835\udc2f\ud835\udc1e\ud835\udc2b\ud835\udc1d\ud835\udc1a\ud835\udc1d\ud835\udc1e\ud835\udc2b\ud835\udc28 \ud835\udc26\ud835\udc28\ud835\udc2d\ud835\udc28\ud835\udc2b \ud835\udc1d\ud835\udc1e \ud835\udc25\ud835\udc1a \ud835\udc20\ud835\udc1e\ud835\udc2c\ud835\udc2d\ud835\udc22\ud835\udc28\u0301\ud835\udc27\u201d, expres\u00f3 la ministra Miriam Serrano durante el agasajo realizado en el Complejo Ministerial, por el D\u00eda de la Secretaria. Se reconoci\u00f3 la valiosa labor de las y los secretarios que integran los equipos de las distintas \u00e1reas del ministerio, destacando no solo su rol administrativo, sino tambi\u00e9n su compromiso humano y profesional. La ministra resalt\u00f3 la colaboraci\u00f3n constante, la capacidad de resoluci\u00f3n de problemas y el trabajo silencioso que permite que la gesti\u00f3n educativa avance cada d\u00eda, siempre con un objetivo com\u00fan: la educaci\u00f3n para nuestros estudiantes. Por su parte, Natalia Garc\u00eda Goyena, secretar\u00eda de Planeamiento Estrat\u00e9gico, se\u00f1al\u00f3 que, \u201cla tarea cotidiana muchas veces es invisibilizada, pero posibilita que la misi\u00f3n del ministerio sea posible. Gestionar es hacer que las cosas sucedan.\u201d