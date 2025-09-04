Admiten que en los \u00faltimos d\u00edas tocaron sus listas, pero solo en los productos con componentes importados. Saben que una medida de este tipo podr\u00eda afectar m\u00e1s sus ventas, hoy ya ca\u00eddas por la baja del consumo Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las empresas alimenticias dicen que los m\u00e1rgenes de rentabilidad se comenzaron a achicar y que las posibilidades de no poner en marcha una pol\u00edtica de aumento de precios son cada vez m\u00e1s bajas. Dicen que hoy lo \u00fanico que las ata en este sentido es la situaci\u00f3n delicada por la que atraviesa el nivel de consumo. \u201cSi hoy ya las ventas son flojas, con incrementos de precios todo ser\u00eda m\u00e1s cuesta arriba\u201d, sostienen desde las compa\u00f1\u00edas. M\u00e1s all\u00e1 de esto, el factor clave que las alimenticias miran ya desde hace unos d\u00edas es el d\u00f3lar, una preocupaci\u00f3n que se acrecent\u00f3 en los \u00faltimos d\u00edas y que lleg\u00f3 a un pico este martes, con la decisi\u00f3n del Gobierno de intervenir el mercado cambiario a trav\u00e9s del Tesoro, luego de que el lunes acariciara los $ 1400. Dentro de este escenario, justamente esa cifra aparece como clave. El d\u00f3lar a $ 1400 aparece hoy como una barrera que, de superarse, llevar\u00e1 al sector a repensar las pol\u00edticas de precios. \u201cPara nosotros la situaci\u00f3n es muy dif\u00edcil porque debemos mantener un equilibrio; los m\u00e1rgenes se achicaron mucho y claramente deber\u00edamos subir algunos precios, pero al mismo tiempo esto puede empeorar la situaci\u00f3n del consumo\u201d, explicaron a Clar\u00edn fuentes sectoriales. Seg\u00fan las propias alimenticias, en el trimestre junio-julio-agosto la situaci\u00f3n se comenz\u00f3 a complicar. Cayeron las ventas en vol\u00famen, y con eso los m\u00e1rgenes de rentabilidad se achicaron. \u201cAhora la preocupaci\u00f3n es por ambos costados, algo que no pasaba en la primera parte del a\u00f1o\u201d, explicaron. Como parte de los c\u00e1lculos que hace la industria, lo que todav\u00eda no est\u00e1 del todo claro es de cu\u00e1nto deber\u00edan ser esos retoques. El \u201cmovimiento ideal\u201d, seg\u00fan las empresas, deber\u00eda en general ser cercano al 15% \u201ccomo para tratar de emparejar algo de la rentabilidad perdida\u201d, aunque por la floja performance de las ventas estoy hoy no ser\u00eda justamente lo m\u00e1s recomendable. Las alimenticias admiten que en los \u00faltimos d\u00edas se dieron algunas subas de precios, aunque especialmente en aquellos productos en los que hay incidencia de materias primas importadas, o que directamente vienen del exterior. Lo que cambiar\u00eda con un d\u00f3lar perforando los $ 1400 ser\u00eda la postura respecto del resto de los productos. Las expectativas est\u00e1n ahora puesta en lo que ser\u00e1 el \u00faltimo cuatrimestre del a\u00f1o, aunque las previsiones no son las mejores, sobre todo si se tiene en cuenta la evoluci\u00f3n del poder adquisitivo, que seg\u00fan algunos estudios perdi\u00f3 cerca de un 15% en lo que va de la gesti\u00f3n de Javier Milei. Fuerte suba en agosto La inflaci\u00f3n en alimentos en agosto trep\u00f3 a 3%, pese a que en la \u00faltima semana se produjo una deflaci\u00f3n de 0,1%, seg\u00fan un estudio privado. El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del per\u00edodo explica el resultado \u201cpunta a punta\u201d. Ese aumento se dio como reflejo de la suba del d\u00f3lar que se produjo en el final de julio y los primeros d\u00edas de agosto. La proyecci\u00f3n corresponde a las mediciones de la consultora LCG que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados, con corte los mi\u00e9rcoles. Si se toma el promedio de las \u00faltimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos. De esta forma, se verifica que hubo un traslado parcial a precios de la suba del d\u00f3lar a la zona e $ 1.370. En tanto, para EcoGo la inflaci\u00f3n en alimentos consumidos dentro del hogar ascender\u00eda a 2,3% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,5%. El consenso entre las principales consultoras es que la inflaci\u00f3n de agosto se ubicar\u00eda por encima de 2%, levemente por encima de julio. As\u00ed se frenar\u00eda la tendencia bajista y con perspectivas menos favorables para septiembre luego de los aumentos anunciados especialmente en los combustibles. Mat\u00edas Bonelli Fuente