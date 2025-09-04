Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos de la Comisar\u00eda Seccional N\u00b0 32 llevaron adelante diversas tareas investigativas en el marco de dos denuncias por hechos de robo, obteniendo importantes resultados. En primera instancia, tras la denuncia radicada por una vecina quien sufri\u00f3 la sustracci\u00f3n de un televisor, Personal de la Seccional logr\u00f3 recuperar el artefacto y procedi\u00f3 a la demora de un sujeto quien qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda de turno. En otra investigaci\u00f3n vinculada a otra denuncia donde sustrajeron herramientas y dem\u00e1s elementos, efectivos de la Comisar\u00eda lograron recuperar una caja de madera con herramientas varias, entregada voluntariamente por una mujer entrevistada durante el procedimiento.