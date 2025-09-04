Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia de Jujuy y la empresa Ledesma S.A.A.I. firmaron un convenio de cooperaci\u00f3n para fortalecer la educaci\u00f3n art\u00edstica en las escuelas primarias, a trav\u00e9s de la promoci\u00f3n del concurso \u201cPremios Ledesma de Artes Visuales \u2013 Edici\u00f3n 2025\u201d. El acuerdo tiene como objetivo generar instancias de aprendizaje que revaloricen el arte como campo de conocimiento y derecho, promoviendo la creatividad, la expresi\u00f3n y el pensamiento cr\u00edtico de los estudiantes de 4\u00b0 a 7\u00b0 grado de nivel primario. Durante la presentaci\u00f3n, la coordinadora cultural de la empresa Ledesma, Leonor Calv\u00f3, resalt\u00f3: \u201cEn esta edici\u00f3n 2025 hemos decidido darle al premio infantil una envergadura \u00fanica, porque la participaci\u00f3n de los ni\u00f1os en estos 20 a\u00f1os ha sido constante y de gran calidad, con un fuerte compromiso de docentes y escuelas\u201d. Asimismo, destac\u00f3 el aporte del Ministerio en esta nueva etapa: \u201cEl involucramiento de la cartera educativa ha sido realmente notable y nos permite consolidar y mejorar esta propuesta con voces expertas del \u00e1mbito pedag\u00f3gico\u201d. El acto de firma se realiz\u00f3 en la sede ministerial y cont\u00f3 con la presencia de la ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano; la secretaria de Gesti\u00f3n Educativa, Alicia Zamora; el coordinador de Modalidades Educativas, Gabriel Ruiz; y la coordinadora cultural de la empresa Ledesma, Leonor Calv\u00f3, quienes subrayaron la importancia de este trabajo conjunto para la educaci\u00f3n y la cultura en la provincia.