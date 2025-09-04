Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Grupo de Prevenci\u00f3n Rural y Ambiental, durante un patrullaje de rutina en el barrio 30 Viviendas de San Antonio, arrestaron a dos hombres, de 34 y 32 a\u00f1os, por portar ilegalmente un arma de fuego. La intervenci\u00f3n se produjo de madrugada, cuando los agentes observaron a uno de los individuos con el rifle cerca de una plazoleta, lo que motiv\u00f3 la acci\u00f3n policial. El procedimiento se realiz\u00f3 alrededor de las 00:17, cuando el personal policial a cargo del operativo not\u00f3 la presencia de un hombre con un arma. Inmediatamente, se aproximaron a los sospechosos para identificarlos, al solicitar la documentaci\u00f3n y permiso de portaci\u00f3n de arma. Los individuos manifestaron no tener los papeles correspondientes, lo que llev\u00f3 a la inmediata aprehensi\u00f3n de ambos y al secuestro del rifle. Finalmente, los dos hombres, junto con el arma de calibre 22, fueron trasladados a la Seccional 7ma, donde quedaron a disposici\u00f3n de la justicia para las diligencias correspondientes.