    jueves, septiembre 4

    Cobertura de cargos docentes de educación técnica

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢

    El Instituto de Educación Superior N° 6, dependiente de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, informa que, por inconvenientes de conexión, se reprograma el ofrecimiento ordinario de la siguiente unidad curricular:

    Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promotor de la Salud

    Unidad Curricular: Salud y Discapacidad

    Link de acceso:

    https://drive.google.com/…/1jWi…/view

    OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO – I.E.S. N° 2 – HUMAHUACA

    Carrera: Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico

    Link de acceso:

    https://drive.google.com/…/1jWi…/view

