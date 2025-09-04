Cobertura de cargos docentes de educación técnica

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢
El Instituto de Educación Superior N° 6, dependiente de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, informa que, por inconvenientes de conexión, se reprograma el ofrecimiento ordinario de la siguiente unidad curricular:
Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promotor de la Salud
Unidad Curricular: Salud y Discapacidad
Link de acceso:
OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO – I.E.S. N° 2 – HUMAHUACA
Carrera: Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico
Link de acceso: