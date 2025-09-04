Los importes de las prestaciones se ajustaron en un 1,90% y se modificaron los rangos de ingresos para acceder a los beneficios Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un incremento de 1,90% en los montos de las asignaciones familiares a partir de septiembre de 2025. La medida tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a los topes de ingresos que se utilizan para determinar el acceso a estas prestaciones, lo que impact\u00f3 en trabajadores registrados, monotributistas y titulares de programas sociales. El nuevo l\u00edmite m\u00e1ximo individual de ingresos qued\u00f3 establecido en $2.359.258. Quienes superaron ese monto quedaron excluidos del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos del grupo no rebas\u00f3 el m\u00e1ximo fijado. El esquema de actualizaciones incluy\u00f3 a todas las asignaciones previstas en la Ley 24.714, con excepci\u00f3n de la Ayuda Escolar Anual, que se ajusta en marzo de cada a\u00f1o. De esta forma, los valores se adaptaron tanto en el nivel general como en las distintas zonas geogr\u00e1ficas con beneficios diferenciales. La medida alcanz\u00f3 a trabajadores en relaci\u00f3n de dependencia, monotributistas de todas las categor\u00edas, beneficiarios del sistema previsional, titulares de pensiones contributivas y no contributivas, perceptores de la Pensi\u00f3n Universal para el Adulto Mayor y de programas como la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH) y la Asignaci\u00f3n por Embarazo. Rangos y montos actualizados La resoluci\u00f3n publicada fij\u00f3 los nuevos valores por tipo de prestaci\u00f3n. En el caso de Nacimiento, el monto general ascendi\u00f3 a $67.079, cifra que se replic\u00f3 en las cuatro zonas definidas por la normativa. Para Adopci\u00f3n, el importe se estableci\u00f3 en $401.075, mientras que para Matrimonio el valor pas\u00f3 a $100.441. Las asignaciones Prenatal y por Hijo se segmentaron seg\u00fan el nivel de ingresos familiares. En el primer rango, para ingresos hasta $891.041, la asignaci\u00f3n por Prenatal se fij\u00f3 en $57.549 y la de Hijo en $28.574. En el segundo rango, entre $891.041,01 y $1.306.800, los montos quedaron en $38.749 y $25.809 respectivamente. Para el tercer rango, de $1.306.800,01 a $1.508.746, las cifras fueron $23.452 para Prenatal y $15.458 para Hijo. Finalmente, en el cuarto rango, hasta $4.718.516, se pagaron $12.112 por Prenatal y $7.750 por Hijo. La asignaci\u00f3n por Hijo con Discapacidad tambi\u00e9n se dividi\u00f3 en escalas. Para ingresos de hasta $891.041, se asignaron $187.375. En el rango de $891.041,01 a $1.306.800, el monto qued\u00f3 en $132.478, y para ingresos de $1.306.800,01 o m\u00e1s, la cifra fue $83.697. Ayuda Escolar Anual La prestaci\u00f3n por Ayuda Escolar Anual mantuvo un criterio diferenciado. Seg\u00fan lo dispuesto, se actualiza una vez al a\u00f1o en marzo, por lo que en septiembre no sufri\u00f3 modificaciones adicionales. El valor general fue de $42.039, mientras que en las distintas zonas alcanz\u00f3 $56.075 (Zona 1), $70.135 (Zona 2), $83.797 (Zona 3) y $83.797 (Zona 4). Diferencias por zonas El esquema de asignaciones contempl\u00f3 variaciones para provincias y departamentos con caracter\u00edsticas econ\u00f3micas o geogr\u00e1ficas particulares. Zona 1 comprendi\u00f3 a las provincias de La Pampa, R\u00edo Negro y Neuqu\u00e9n; y a determinados departamentos de Mendoza, Salta y Formosa. Zona 2 incluy\u00f3 a la provincia de Chubut. Zona 3 abarc\u00f3 regiones de Catamarca, Jujuy y Salta, con foco en actividades mineras y \u00e1reas de menor densidad poblacional. Zona 4 alcanz\u00f3 a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estas diferenciaciones impactaron en los valores de las asignaciones de Prenatal, Hijo y Hijo con Discapacidad, que resultaron m\u00e1s elevados en las zonas especiales. Beneficiarios alcanzados El ajuste abarc\u00f3 a un universo amplio: trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, titulares de jubilaciones y pensiones, perceptores de la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo y de la Asignaci\u00f3n Universal por Embarazo. Tambi\u00e9n se incluyeron las pensiones no contributivas por invalidez y la Pensi\u00f3n Universal para el Adulto Mayor. En este marco, se ratific\u00f3 que los trabajadores bajo modalidades temporarias, permanentes discontinuas o vinculados a actividades agropecuarias percibieron montos equivalentes al 100% del valor de la AUH, como m\u00ednimo. Marco normativo La Resoluci\u00f3n 297\/2025 de ANSES, difundida en el Bolet\u00edn Oficial, estableci\u00f3 que el aumento de 1,90% se aplic\u00f3 sobre los valores fijados en la Resoluci\u00f3n 279\/2025 y que, en caso de resultar cifras con decimales, se aplic\u00f3 redondeo al n\u00famero entero siguiente. Adem\u00e1s, defini\u00f3 que el ingreso individual superior a $2.359.258 dej\u00f3 a todo el grupo familiar excluido del sistema, sin importar la suma total de ingresos. Actualizaci\u00f3n y movilidad El c\u00e1lculo de la movilidad se bas\u00f3 en la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor del INDEC, tal como establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 274\/2024. De esa manera, los haberes y asignaciones se actualizaron en l\u00ednea con la inflaci\u00f3n medida a nivel nacional. El portal especializado IgnacioOnline detalló que el aumento se aplicó a partir de septiembre de 2025 e incluyó tanto a los montos como a los topes de ingresos, lo que aseguró la vigencia del régimen de movilidad en todo el esquema de asignaciones familiares.