Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito arrest\u00f3 a un hombre de 26 a\u00f1os, tras una persecuci\u00f3n en el centro. El robo ocurri\u00f3 alrededor de las 10:40 a.m. en las calles Belgrano y Gorriti. La r\u00e1pida respuesta policial, alertada por el 911, permiti\u00f3 interceptar al sospechoso, que intentaba escapar con objetos robados. El procedimiento se inici\u00f3 con la alerta del 911 sobre el robo a un motociclista. Los agentes localizaron al sospechoso en la calle San Mart\u00edn y le dieron el alto. El hombre al verse rodeado, obedeci\u00f3 y se le realiz\u00f3 una requisa, en la que no pudo justificar la procedencia de un bolso sustra\u00eddo con anterioridad de una motocicleta y algunas herramientas que se sospecha son utilizadas para cometer il\u00edcitos. Cabe se\u00f1alar que testigos confirmaron que lo vieron robando elementos de una motocicleta. Finalmente, el sujeto fue llevado a la comisar\u00eda. All\u00ed se le realiz\u00f3 una requisa completa, incautando un chaleco, una campera, un libro, varias herramientas y un cuchillo. La persona y los objetos quedaron a disposici\u00f3n judicial.