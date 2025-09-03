Sus padres se encuentran en grave estado. Solicitan colaboraci\u00f3n para solventar los gastos de los servicios f\u00fanebres. Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el Barrio Peniel, en Ushuaia, una familia oriunda de Palpal\u00e1, Jujuy, qued\u00f3 marcada por la tragedia cuando un voraz incendio consumi\u00f3 su vivienda. La construcci\u00f3n de material ligero estaba emplazada en el sector boscoso y escarpado del macizo PE 09, parcela 16, lindero a los barrios Peniel II y Antiguos Le\u00f1adores. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 23.35 del domingo 31 de agosto y dej\u00f3 como saldo tres j\u00f3venes fallecidos y dos adultos internados en estado cr\u00edtico. Carlos Cruz, de 45 a\u00f1os, y Fabiola Vanesa Sejas, de 43, lograron salir por sus propios medios del domicilio en llamas, con quemaduras graves. Enseguida fueron auxiliados por vecinos y trasladados de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva. Fabiola tiene afectada el 16% de la superficie de la piel y Carlos el 35%, con compromiso de v\u00edas a\u00e9reas, lo que obliga al personal m\u00e9dico a realizar toilettes peri\u00f3dicos en quir\u00f3fano. El incendio consumi\u00f3 la vivienda por completo antes de que pudiera ser controlado con gran dificultad por los bomberos, cuya unidad principal y las complementarias debieron transitar por angostas y sinuosas calles de tierra, con marcadas pendientes hasta llegar al destino con tanques de agua. Al cabo de algunas horas, extinguido completamente el fuego, los efectivos pudieron ingresar a la casa reducida a cenizas, produci\u00e9ndose el hallazgo de los cuerpos de los tres hijos de la pareja: Mateo, de 17 a\u00f1os; Ignacio, de 19, y Lucas, de 21, en una pieza posterior. La Justicia intervino de inmediato y dispuso una consigna policial hasta las primeras horas de la ma\u00f1ana del lunes 1 de septiembre, cuando peritos de la Divisi\u00f3n Polic\u00eda Cient\u00edfica comenzaron las tareas de investigaci\u00f3n y se efectu\u00f3 el retiro de los cuerpos para ser traslados a la morgue. Las primeras pericias indican que el fuego se inici\u00f3 en la cocina, probablemente debido a un problema el\u00e9ctrico, y se propag\u00f3 r\u00e1pidamente por la alta combustibilidad de los materiales de construcci\u00f3n. Dentro del domicilio hab\u00eda varias fuentes de calor, entre ellas una estufa garrafera y garrafas que explotaban peligrosamente mientras los bomberos intentaban extinguir las llamas. Familiares y amigos de Lucas, Ignacio y Mateo Cruz Sejas solicitaron la solidaridad de la comunidad para afrontar los gastos del sepelio de los tres hermanos que perdieron la vida en el tr\u00e1gico incendio ocurrido en el barrio Peniel de Ushuaia. La ayuda est\u00e1 destinada a cubrir el servicio f\u00fanebre y los pasajes de los abuelos de los j\u00f3venes, quienes viajar\u00e1n para despedirse de sus nietos. Las donaciones pueden realizarse a trav\u00e9s del alias LUCAS.NACHO.MATEO (Banco Franc\u00e9s), en una cuenta a nombre de su t\u00edo, Ariel Armando Cruz, dado que los padres de los chicos perdieron todas sus pertenencias en el siniestro, incluidos los tel\u00e9fonos celulares.