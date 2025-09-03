El oficialismo enfrenta un escenario en el que la compatibilidad entre resultado fiscal y manejo monetario queda bajo la lupa, mientras persisten tensiones cambiarias y temores sobre la sustentabilidad del ajuste Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno asegura que, al lograr resultado positivo en las cuentas p\u00fablicas y una pol\u00edtica monetaria restrictiva, podr\u00e1 estabilizar el tipo de cambio y reducir la inflaci\u00f3n. Sin embargo, el reciente encarecimiento del cr\u00e9dito aplicado no logra calmar al mercado cambiario y los precios mantienen aumentos alrededor del 2% mensual. Adem\u00e1s, se sostiene que, si la administraci\u00f3n obtiene un buen desempe\u00f1o electoral en octubre, desde diciembre podr\u00e1 avanzar con las reformas estructurales postergadas. Conviene analizar primero este \u00faltimo argumento. En diciembre de 2017, Juntos por el Cambio obtuvo un triunfo contundente en las elecciones de medio t\u00e9rmino, pero en abril de 2018 el mercado de divisas entr\u00f3 en crisis, situaci\u00f3n que se extendi\u00f3 hasta 2019 y concluy\u00f3 con la derrota presidencial de Mauricio Macri. Es claro que una victoria en las legislativas no garantiza estabilidad econ\u00f3mica en adelante. Desde el oficialismo, a diferencia de aquel per\u00edodo, se subraya la existencia de super\u00e1vit fiscal. La pregunta es si ese resultado positivo resulta sustentable junto con el rumbo monetario adoptado. M\u00e1s circulante en poder del p\u00fablico En 1981, Thomas Sargent y Neil Wallace publicaron un estudio fundamental: \u201cAritm\u00e9tica Monetarista Desagradable\u201d. All\u00ed demostraron que, aunque el Banco Central trate de frenar la suba de precios con control sobre la emisi\u00f3n, el desequilibrio en las cuentas p\u00fablicas puede condicionar ese esfuerzo. El manejo de la deuda y el frente fiscal pueden exigir financiamiento futuro, a\u00fan cuando hoy se limite la impresi\u00f3n de billetes. En los hechos actuales, tal control es, como poco, cuestionable: desde la promesa de \u201cemisi\u00f3n cero\u201d anunciada para el 15 de julio de 2024, la cantidad de circulante en poder del p\u00fablico aument\u00f3 setenta y cuatro por ciento. Siguiendo el razonamiento de Sargent y Wallace, si el costo del cr\u00e9dito sube a niveles extremos, pero el resultado primario no mejora en igual medida, el mercado anticipa que, en el futuro, el BCRA se ver\u00e1 forzado a emitir dinero para afrontar intereses acumulados por la deuda, elevando el riesgo de nuevas tensiones en la plaza cambiaria. El punto clave es la diferencia entre el gasto en intereses y el respaldo fiscal que permita cubrirlos. La pregunta subyacente entre los agentes econ\u00f3micos es directa: \u00bfc\u00f3mo se pagar\u00e1n los intereses generados por las obligaciones que hoy asume el Tesoro para contener al d\u00f3lar? As\u00ed surgen las inquietudes sobre la sostenibilidad del resultado fiscal global, cae la retenci\u00f3n de base monetaria y se incrementan las cotizaciones paralelas. El fen\u00f3meno actual de la econom\u00eda argentina reproduce el escenario anticipado por Sargent y Wallace. El incremento en el costo del endeudamiento comienza a generar m\u00e1s preocupaci\u00f3n que certezas entre los ahorristas y empresas: a pesar de los esfuerzos por encarecer el cr\u00e9dito, el d\u00f3lar sigue en alza. En suma, el mercado se anticipa a que, en un futuro pr\u00f3ximo, sea necesaria mayor creaci\u00f3n de dinero para licuar la deuda en pesos emitida por el Tesoro, actualmente con tasas cercanas al 80 por ciento. Debate con el actual Presidente En noviembre de 2016, sostuve un debate con Javier Milei en Rosario, donde defend\u00eda la estrategia de Federico Sturzenegger con los instrumentos de pol\u00edtica monetaria a corto plazo. Milei sosten\u00eda que, mientras la rentabilidad de esos papeles fuera negativa en t\u00e9rminos reales, el modelo buscaba el equilibrio licuando la deuda. Es decir, propon\u00eda la inflaci\u00f3n como herramienta para reducir obligaciones, algo que se reflej\u00f3 luego con el ajuste del gasto estatal en diciembre de 2023. Mi postura entonces era que los inversores en esos instrumentos no comparan, necesariamente, la ganancia con el \u00edndice de precios, sino con la variaci\u00f3n del d\u00f3lar. Si esperaban estabilidad en la cotizaci\u00f3n, apostaban a obtener rendimientos mayores en moneda local, convirti\u00e9ndolos luego en divisa extranjera y generando nuevas presiones sobre el mercado de cambio, tal como sucedi\u00f3 en abril de 2018. Actualmente, el Gobierno intenta demostrar disciplina utilizando bonos de corto plazo, como las Lecap, para extraer pesos del sistema. Sin embargo, esa deuda devenga intereses crecientes que, finalmente, deber\u00e1 cubrir el Banco Central. Hoy se posterga el problema de la emisi\u00f3n, pero los compromisos acumulados aumentan con rapidez. El mercado comprende perfectamente esta din\u00e1mica, por lo que las expectativas de suba de precios no disminuyen. Es la mencionada \u201caritm\u00e9tica desagradable\u201d en pleno funcionamiento. Existe otra alternativa posible: que, llegado el momento, el Tesoro declare la imposibilidad de pagar o proponga una reprogramaci\u00f3n de sus compromisos. El Ejecutivo insiste en que la expansi\u00f3n monetaria est\u00e1 bajo control; no obstante, la cuesti\u00f3n es cu\u00e1nto tiempo realmente puede sostenerse esa disciplina si el incremento de las obligaciones no se detiene. La respuesta se conoce desde hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os: sin un equilibrio real, la pol\u00edtica monetaria termina cediendo. Lo inc\u00f3modo de esta conclusi\u00f3n es que no existen soluciones express. Las metas de inflaci\u00f3n, el encarecimiento del cr\u00e9dito, las operaciones temporales sobre la liquidez o los recortes abruptos del gasto que no garantizan continuidad, no bastan. El \u00fanico camino posible para contener la inflaci\u00f3n es reducir el gasto del Estado de manera sostenida y genuina, algo que, a la luz de los movimientos recientes, no parece concretarse a\u00fan. Si, adem\u00e1s, se suman instrumentos de deuda cada vez m\u00e1s costosos para frenar la divisa estadounidense y una oposici\u00f3n que pone en jaque el fr\u00e1gil balance fiscal, la reacci\u00f3n de los agentes econ\u00f3micos es anticiparse y el desenlace, lamentablemente, resulta conocido: deterioro en las expectativas, mayor volatilidad y nuevas tensiones en todos los frentes. Sin coherencia fiscal y monetaria, la econom\u00eda reproduce viejos errores. El recurso a instrumentos de corto plazo solo posterga problemas estructurales. La historia lo demuestra: la salida genuina exige equilibrio real y pol\u00edticas sostenibles. Roberto Cachanosky Fuente