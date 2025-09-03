Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la localidad de Humahuaca, el \u00c1rea de Capacitaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Consumos Problem\u00e1ticos de la Agencia Provincial de Delitos Complejos llev\u00f3 adelante una jornada preventiva junto a m\u00e1s de 180 estudiantes del Colegio Polimodal N\u00b0 8 \u201cJuana Azurduy\u201d. La actividad incluy\u00f3 una charla sobre la prevenci\u00f3n de consumos, tanto de sustancias como de otras conductas de riesgo, reflexionando sobre el rol de la familia, los valores y la importancia de tomar decisiones responsables. Tambi\u00e9n se compartieron estrategias motivacionales para fortalecer las aptitudes de los adolescentes. Se entreg\u00f3 folleter\u00eda con informaci\u00f3n preventiva, n\u00fameros de contacto y c\u00f3digos QR para realizar denuncias an\u00f3nimas sobre narcomenudeo, que quedaron a disposici\u00f3n de docentes y alumnos. El encuentro cont\u00f3 con la presencia del Director General de la Agencia, Crio. Gral. Marcelo Rodr\u00edguez, y de las autoridades del establecimiento: director Lic. Sergio Gonzalo Cabrera y vicedirectora Prof. Silvia Noem\u00ed Subelza, quienes brindaron un importante marco institucional.